Dove e quando passerà la fiamma olimpica a Gallarate

Scatterà alle 9:42 precise di mercoledì 4 febbraio il cronometro della fiamma olimpica a Gallarate. Il passaggio della torcia in città sarà scandito da un percorso che si snoda tra i quartieri e il centro storico, con il primo raduno fissato in via Pegoraro alle 9:30.

Il transito della fiamma è atteso in piazza Libertà alle 10, per poi proseguire verso corso Italia e piazza San Lorenzo. Secondo la tabella di marcia fornita nella conferenza stampa di giovedì 29 gennaio dall’assessora Claudia Mazzetti, il passaggio interesserà successivamente il primo tratto di viale Milano e via Torino. La presenza della staffetta olimpica comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale. Per questo motivo, l’amministrazione comunale consiglia ai residenti di «muoversi con anticipo» negli spostamenti della mattinata, data la possibile chiusura delle uscite e dei tratti coinvolti.

Lungo il tracciato saranno allestiti punti di accoglienza che vedranno protagonisti i residenti della RSA Camelot e le delegazioni delle società sportive locali. Tra queste spicca lo Sci Club Gallarate, presente per festeggiare il proprio centenario. Sul fronte dei protagonisti della corsa, il sindaco Cassani mantiene il segreto sulla lista completa: «Massimo riserbo per i sedici tedofori. Sappiamo di Ludovica Tomasoni. Pare che ci sarà anche un grande ospite internazionale». Le indiscrezioni suggeriscono la presenza di un atleta di nazionalità statunitense, la cui identità sarà “blindata” fino al momento del passaggio della fiamma.

L’evento sarà accompagnato da una serie di locandine esposte nei negozi e dall’appuntamento culturale di domenica 8 febbraio al Teatro del Popolo. Alle 17:30 è in programma Un cerchio dopo l’altro, spettacolo di Ecateatro realizzato con il contributo di Intesa San Paolo. «Uno spettacolo totalmente senza parole, accessibile a tutti», chiarisce l’attore Riccardo Trovato. «Uno spettacolo di clownerie che sfiorerà varie discipline. Ci siamo inventati uno stato inesistente in mezzo all’Oceano, che trova tre atleti da far concorrere alle Olimpiadi».