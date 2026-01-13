Droni, controlli nei boschi e lotta alle truffe: il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arcisate

Non chiamatela semplicemente “attività sanzionatoria”. Per la Polizia Locale di Arcisate il 2025 non è stato solo l’anno dei verbali al Codice della Strada, ma quello del consolidamento di un presidio territoriale che ha saputo mescolare la vigilanza tradizionale alle tecnologie più avanzate, guadagnandosi sul campo e sul web il soprannome di “City Marshal”. Il bilancio presentato dal Comando racconta dodici mesi di impegno costante, entrato a pieno regime tra i mesi di marzo e aprile, con l’obiettivo dichiarato di trasformare la divisa in un punto di riferimento per la legalità e la sicurezza della comunità locale.

I numeri restituiscono l’immagine di un’attività intensa ma estremamente mirata. Nel corso dell’anno solare sono stati elevati 727 verbali per violazioni al Codice della Strada, a cui si aggiungono 25 sanzioni relative ai regolamenti comunali. Si tratta di cifre che il Commissario Capo Andrea Odoni definisce contenute, poiché la filosofia degli operatori ha preferito la prevenzione alla repressione fine a se stessa. La sicurezza stradale è rimasta una priorità irrinunciabile per i sei operatori del Comando, ma è stata affiancata da una lotta senza sosta contro il degrado e la criminalità predatoria che più colpisce il cittadino nel quotidiano.

La vera svolta operativa dell’ultimo anno è arrivata dall’impiego massiccio di tecnologie di ultima generazione. L’utilizzo di droni, visori notturni e sistemi di videosorveglianza ha permesso agli agenti di monitorare aree sensibili e affrontare fenomeni complessi che spesso sfuggono al controllo tradizionale. Questa attività investigativa, condotta anche attraverso servizi in borghese, appostamenti e l’impiego di auto civetta, ha portato all’individuazione di 57 persone, tra deferimenti e arresti. I reati perseguiti toccano le corde più sensibili della popolazione: si va dalle odiose truffe ai danni degli anziani ai furti in abitazione e negli esercizi commerciali, fino allo spaccio di stupefacenti e allo smaltimento illecito di rifiuti nei boschi, una piaga che il Comando ha deciso di contrastare con determinazione.

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la costruzione di una solida rete di cooperazione. Il 2025 ha segnato infatti un passo avanti decisivo nella collaborazione sovracomunale con gli altri Comandi della Valceresio. Questa sinergia istituzionale, unita al rapporto proficuo con la Questura, i Carabinieri di Arcisate e la Guardia di Finanza di Gaggiolo, ha permesso di mettere a fattor comune risorse e competenze, garantendo risposte rapide e coordinate alle criticità del territorio. È proprio questa presenza attiva e “smart” ad aver generato un inatteso successo mediatico grazie a un video diventato virale, che ha ribattezzato con simpatia gli agenti come i “City Marshal di Arcisate”, un marchio che testimonia il forte legame creato con la cittadinanza.

“È stato un anno in cui l’attività operativa ha spesso prevalso su quella sanzionatoria”, ha sottolineato con soddisfazione il Comandante Andrea Odoni nel commentare i dati. Secondo il Commissario Capo, sebbene la sicurezza stradale rimanga un pilastro, lo sono altrettanto la tutela delle persone all’interno delle proprie abitazioni e la salvaguardia del territorio, a partire dai boschi, che sono stati definiti un patrimonio che appartiene a tutti. La strategia del Comando sembra dunque chiara: meno multe e più controllo capillare per colpire chi danneggia la qualità della vita dei residenti.