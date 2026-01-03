È morta Sabrina Troja, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Don Cagnola”

Il mondo della scuola varesina piange la scomparsa di Sabrina Troja, 57 anni, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno, Morazzone e Buguggiate. La notizia si è diffusa nella giornata di sabato 3 gennaio 2026, lasciando sgomenta la comunità.

La professoressa, che aveva assunto l’incarico nel novembre 2024, si trovava con il figlio in Sicilia, sua terra di origine, dove stava trascorrendo gli ultimi giorni di festa prima di far rientro nel Varesotto alla guida dell’istituto che ha plessi – oltre che a Gazzada con primaria e secondaria di I Grado – anche a Morazzone (primaria e secondaria di I grado) e Buguggiate (primaria e secondaria di I grado).

Ancora da accertare la causa della morte, ma dovrebbe trattarsi di un malore. Il funerale sarà a Palermo lunedì 5 gennaio. Il direttore dei servizi amministrativi Nando Leotta sarà presente, in rappresentanza della comunità che l’aveva accolta.

“Con profondo dolore ho appreso della morte improvvisa della Dirigente Scolastica professoressa Sabrina Troja – la nota diffusa dall’assessore all’istruzione del Comuine di Gazzada Schianno, Silvia Lorusso Gurian -. Una notizia che ha colpito duramente l’intera comunità scolastica, l’Amministrazione Comunale e tutto il nostro territorio. Era una persona che dedicava tutto il suo tempo alla scuola, con un impegno instancabile, grande senso di responsabilità e una sincera passione educativa. Ho avuto modo di affiancarla e di aiutarla a conoscere la nostra scuola e la nostra realtà, quando a novembre del 2024, era stata nominata dirigente dell’Istituto Comprensivo don Guido Cagnola. In ogni occasione ha dimostrato attenzione, rispetto e un forte senso di servizio verso studenti, famiglie e personale. Ricordo il suo sorriso, anche nei momenti di difficoltà, che insieme cercavamo di superare sempre per il bene della nostra Scuola. Abbiamo costruito insieme l’ultimo Piano Diritto allo Studio per arricchire il piano dell’offerta formativa agli studenti e alle loro famiglie. Tutti i progetti inseriti li voglio dedicare a lei, perché avevamo messo le basi per un percorso educativo, morale e affettivo per i nostri studenti e studentesse. In questo momento di grande tristezza, insieme al Sindaco Stefano Frattini, alla Giunta, all’Amministrazione e a tutti i dipendenti comunali, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai docenti e a tutta la comunità scolastica. Il suo esempio umano e professionale resterà vivo nella memoria di chi l’ha conosciuta e stimata. Voglio ricordarla così, con il suo sorriso e i suoi modi gentili”.

Al cordoglio delle istituzioni si è unita anche la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno.

Con profonda commozione e sincero dolore, tutto il corpo docente, il personale ATA, Studenti e loro famiglie, il presidente del Consiglio d’Istituto esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa della Dirigente Scolastica Dott.ssa Sabrina Troja. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità scolastica. La Dirigente Troja è stata un punto di riferimento costante, una guida attenta e sensibile, capace di coniugare competenza professionale e umanità. La sua dedizione alla scuola, il suo impegno per la crescita degli studenti e la sua visione educativa hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lei. La sua porta era sempre aperta, il suo ascolto sempre disponibile, la sua parola sempre incoraggiante. In questo momento di grande dolore, la Comunità Scolastica tutta si stringe con affetto alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata. Il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo e nell’impegno quotidiano di chi proseguirà il cammino educativo da lei tracciato con passione e dedizione.