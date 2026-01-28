Eolo e M-Dis siglano una partnership per portare la connettività nei territori attraverso la rete delle edicole

Una nuova alleanza tra tecnologia e prossimità per superare il digital divide e rilanciare il ruolo delle edicole come presìdi di servizi sul territorio. È questo l’obiettivo della partnership tra EOLO, società benefit leader nella connettività FWA, e M-DIS Distribuzione Media S.p.A., operatore nazionale nella distribuzione editoriale, annunciata ufficialmente il 28 gennaio 2026.

Le edicole diventano hub digitali

Grazie a questa collaborazione, migliaia di edicole italiane aderenti al network PrimaEdicola.it potranno diventare punti di contatto locali per i servizi EOLO, offrendo informazioni, consulenze e raccolta di manifestazioni di interesse per le offerte di connettività. Una scelta che punta a valorizzare le reti di prossimità, specialmente nei piccoli centri e nelle aree rurali, dove la presenza fisica delle edicole rappresenta spesso l’unico punto stabile di riferimento per la comunità.

Connettività veloce anche nei piccoli comuni

EOLO, che oggi copre oltre 7.000 comuni italiani con una rete FWA distribuita su più di 4.100 torri radio, potrà così estendere il proprio modello Local Shop a una rete già capillare, semplificando l’accesso ai propri servizi.

Grazie alla nuova tecnologia FWA 5G stand alone, i clienti raggiunti potranno navigare fino a 1 Gbps in download, con un’esperienza stabile, veloce e dedicata anche in zone non coperte dalla fibra.

Un nuovo modello di distribuzione

«Grazie a questa collaborazione – spiega Andrea Pelizzaro, Chief Sales Officer di EOLO – possiamo valorizzare una rete di prossimità già fortemente radicata, trasformando le edicole in punti di contatto locali per cittadini e professionisti. Il nostro modello semplifica l’accesso al servizio, solleva il partner dagli aspetti più tecnici e crea valore concreto per il territorio».

Per M-DIS, l’accordo rappresenta un ulteriore passo nel processo di trasformazione delle edicole, sempre più hub multifunzionali. Oltre ai prodotti editoriali, infatti, le edicole possono già gestire ritiri e consegne per e-commerce, attivazione di servizi telefonici, prenotazioni e vendita di prodotti extra-editoriali.

Una visione condivisa

Le due aziende condividono la visione di un sistema integrato che metta a frutto competenze industriali, reti di distribuzione e tecnologie digitali per rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Un modello innovativo, basato sulla presenza capillare, sulla fiducia del punto vendita e sulla facilità di accesso ai servizi digitali, pensato per famiglie, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.