Esami del sangue consultabili online per i donatori AVIS: da quest’anno obbligo per tutti gli enti sanitari lombardi

La Regione Lombardia introduce l’obbligo di pubblicazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico dei referti degli esami per chi dona il sangue.

A partire dal 2026, tutti gli enti sanitari della Lombardia dovranno pubblicare nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) i risultati degli esami del sangue eseguiti durante le donazioni AVIS. La novità è contenuta nella nuova delibera delle regole approvata dalla Giunta regionale il 30 dicembre scorso, e rappresenta un importante passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi sanitari e il riconoscimento del ruolo dei donatori.

Una proposta sostenuta in Commissione Sanità

A sottolineare l’importanza della misura è Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia e membro della Commissione Sanità: «Un’ottima notizia – commenta – l’istituzione dell’obbligo per tutti gli Enti Sanitari regionali di pubblicare nel FSE i risultati degli esami del sangue dei donatori AVIS, oggi invece chiamati a ritirarli successivamente in forma cartacea».

Il provvedimento dà infatti piena attuazione a una proposta avanzata da Licata durante la discussione del Piano Sociosanitario Integrato Lombardo, che finora era stata applicata solo da alcune strutture, in modo parziale e frammentato.

La delibera delle regole è un atto annuale che definisce gli indirizzi di programmazione, le modalità operative e le risorse del Sistema Sanitario Regionale. In questo caso, la delibera introduce un obiettivo preciso per il 2026: «Tutti gli Enti Sanitari – si legge nel testo – dovranno pubblicare all’interno dei Fascicoli Sanitari Elettronici dei cittadini tutti i documenti strutturati generati nell’ambito delle prestazioni di laboratorio eseguite durante il processo di donazione del sangue».

Per farlo, le strutture coinvolte dovranno aggiornare i propri sistemi informatici, così da garantire l’accessibilità completa e omogenea dei dati su tutto il territorio regionale. Secondo Licata, questo cambiamento non solo premia chi compie un gesto altruista come la donazione, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza del sistema:

«È un buon risultato e un contributo importante per la salute pubblica – conclude –, che incentiva altri cittadini a diventare donatori».