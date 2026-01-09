Festa di Sant’Antonio, le modifiche alla viabilità a Saronno

In occasione della Festa di Sant’Antonio Abate sono previste modifiche alla circolazione nelle aree di Saronno interessate dalla manifestazione.

In particolare:

Via Concordia (tratto compreso tra via D’Annunzio e via Randaccio)

Dalle ore 08.00 del 5 gennaio 2026 sino alle ore 20.00 del 21 gennaio 2026 vige divieto di sosta in regime di rimozione forzata.

Dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2026 sino alle ore 20.00 del 18 gennaio 2026 vige divieto di transito veicolare, la circolazione ordinaria subirà modifiche mediante l’istituzione del doppio senso di circolazione per i residenti in Via Concordia e Via D’Annunzio con ingresso e uscita da Via Randaccio.

Via D’Annunzio (tratto compreso tra via Sabotino e via Concordia)

Dalle ore 08.00 dell’8 gennaio 2026 sino alle ore 20.00 del 18 gennaio 2026 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito pedonale e veicolare ad eccezione degli organizzatori dell’evento.

Nelle giornate del 10-11 gennaio 2026 dalle ore 6.00 alle ore 24.00 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito veicolare.

Via Sabotino (tratto compreso tra via San Francesco e via D’Annunzio)

Nelle giornate del 10-11 gennaio 2026 dalle ore 6.00 sino alle ore 24.00 vigono divieto di sosta in regime di rimozione forzata e divieto di transito veicolare.

Dalle ore 18.00 del giorno 10 gennaio 2026 sino alle ore 20.00 del giorno 11 gennaio 2026 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito veicolare ad eccezione dei veicoli in uso agli organizzatori dell’evento.

Via Randaccio (tratto compreso tra via San Francesco e via Concordia)

Nelle giornate del 10-11 gennaio 2026 dalle ore 6.00 alle ore 24.00: sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito veicolare.

Via Hermada

Nelle giornate del 10-11 gennaio 2026 dalle ore 6.00 sino alle ore 24.00 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito veicolare.

Via San Giuseppe (tratto tra via San Francesco e corso Italia) – via Verdi – via San Cristoforo – piazza Riconoscenza – via Portici – piazza Libertà – corso Italia e vie adiacenti

Dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00 di Sabato 10 gennaio 2026 saranno soggette a chiusure e variazioni del regolare transito veicolare, per consentire lo svolgimento del mini corteo storico.

Via San Francesco – piazzale Chiesa Sacra Famiglia

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno 11 gennaio 2026 è vietata la sosta in regime di rimozione forzata.

Via San Giuseppe (tratto compreso tra via Rossini e via Volonterio)

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno 11 gennaio 2026 è vietata la sosta in regime di rimozione forzata ad eccezione dei mezzi in uso agli organizzatori dell’evento.

Via San Francesco – piazzale Chiesa Sacra Famiglia – via San Giuseppe (tratto compreso tra via Rossini e via Volonterio) – via Rossini

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno 11 gennaio 2026 è vietato il transito veicolare.

Via San Giuseppe (tratto tra via Volonterio e corso Italia) – via Verdi – piazza Aviatori d’Italia – via San Cristoforo – piazza Riconoscenza – via Portici – piazza Libertà – corso Italia

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 11 gennaio 2026 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata ed il transito veicolare.

Via Micca – via Solferino – via Pusterla – via Don Guanella (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe) – via V. Monti (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe) – via Volonterio (tratto compreso tra via Alliata e via San Giuseppe) – via Don Bellavita (tratto compreso tra via Volta e via San Giuseppe) – via Colombo (tratto compreso tra via Volta e via San Giuseppe) – via Sant’Antonio – piazza Aviatori d’Italia – piazza Unità d’Italia – via San Giacomo – via Giuditta Pasta – via Caronni – vicolo Santa Marta – via Genova

Dalle ore 12.00 sino alle ore 18.00 del giorno 11 gennaio 2026 saranno soggette a chiusure e variazioni del regolare transito veicolare, con posa di transenne mobili sulle intersezioni stradali interessate.