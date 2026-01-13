Formazione per docenti all’EcoPlanetario di Tradate: corsi su AI, astronomia e metodologia STEAM

A partire da febbraio 2026, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate ospiterà quattro nuovi corsi di formazione pratica per docenti ed educatori di ogni ordine e grado. I percorsi sono promossi da AstroNatura Cooperativa Sociale, realtà attiva nel campo della didattica scientifica e ambientale, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per rinnovare l’insegnamento delle scienze a scuola.

Quattro percorsi tra scienza e innovazione

I corsi in programma sono: L’Astronomia (dal 7 febbraio 2026); L’Intelligenza Artificiale a scuola (dal 28 febbraio 2026); Arts Integration (dal 6 marzo 2026); Metodologia STEAM (dal 7 marzo 2026).

Ogni percorso prevede 4 incontri da 3 ore ciascuno, per un totale di 12 ore, al costo di 60 euro. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede del Centro Didattico Scientifico, in via ai Ronchi 75 a Tradate. CLICCA QUI PER LE INFORMAZIONI NEL DETTAGLIO

Metodo esperienziale e formatori esperti

La struttura dei corsi prevede un’analisi iniziale delle pratiche didattiche dei partecipanti tramite questionario, seguita da: confronto e condivisione di esperienze, approfondimento delle linee guida STEM del MIM, sperimentazione pratica di attività da portare in classe.

I formatori sono educatori e divulgatori con lunga esperienza sul campo, affiancati da contributi della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a garanzia di qualità e aggiornamento scientifico.

Un’occasione per innovare la didattica

I corsi sono pensati come veri laboratori esperienziali, dove i docenti potranno sperimentare in prima persona le attività, per poi riproporle in aula. L’obiettivo è fornire strumenti efficaci, coinvolgenti e immediatamente spendibili nella pratica didattica quotidiana.