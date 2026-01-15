Francese base A1/A2: a Materia parte il nuovo corso per imparare il francese
Parte giovedì 5 febbraio dalle 18:00 alle 19:00 il corso di francese base A1/A2 realizzato in collaborazione con Varese Corsi. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
A Materia è in partenza il corso di francese base (livello A1/A2) organizzato in collaborazione con Varese Corsi per approfondire le competenze base della lingua.
Il laboratorio prenderà il via giovedì 5 febbraio, ogni settimana dalle 18:00 alle 19:00, con l’obiettivo di consolidare le competenze comunicative, ripassare espressioni familiari e frasi di uso quotidiano e introdurre nuove strutture utili a descrivere aspetti semplici della vita e dell’ambiente.
Il corso, di livello misto A1/A2, è rivolto a chi già comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e desidera sentirsi più sicuro nella comunicazione orale e scritta, sviluppando la capacità di interagire in situazioni di routine.
Le lezioni saranno tenute da Marina Storari, docente con esperienza pluriennale nella preparazione linguistica e negli insegnamenti di francese e inglese. Il percorso prevede un approccio graduale che unisce ripasso, pratiche comunicative e lessico utile per la vita di tutti i giorni.
Le iscrizioni sono già aperte.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno.
