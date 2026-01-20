Fuga di gas in viale Belforte a Varese, Polizia e Vigili del Fuoco intervengono in un edificio abbandonato

Intervento di Polizia e Vigili del Fuoco per una fuga di gas in viale Belforte a Varese, in una palazzina dismessa al civico 198. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione alla Polizia e in seguito è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco dal comando di Varese (l’immagine è d’archivio).

Sul posto i vigili hanno messo in sicurezza l’area recuperando un quantitativo di bombole di gas abbandonate, da cui presumibilmente proveniva il gas diffusosi nell’aria.