Fuga di gas in viale Belforte a Varese, Polizia e Vigili del Fuoco intervengono in un edificio abbandonato

La segnalazione nella mattina di martedì 20 gennaio. Recuperate bombole di gas rinvenute sul posto

vigili del fuoco autopompa

Intervento di Polizia e Vigili del Fuoco per una fuga di gas in viale Belforte a Varese, in una palazzina dismessa al civico 198. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione alla Polizia e in seguito è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco dal comando di Varese (l’immagine è d’archivio).

Sul posto i vigili hanno messo in sicurezza l’area recuperando un quantitativo di bombole di gas abbandonate, da cui presumibilmente proveniva il gas diffusosi nell’aria.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
