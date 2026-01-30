Gallarate piange Angela Romano
Era stata parte di quel gruppo che aveva fatto nascere l'esperienza del Melo. Mentre nel Terzo Millennio si era dedicata con Scuola Impresa a costruire percorsi di crescita per le nuove generazioni
Gallarate dà l’addio ad Angela Romano, donna appassionata, attiva nel sociale e per le nuove generazioni. È scomparsa venerdì 30 gennaio, all’età di 76 anni.
Negli anni Ottanta e Novanta aveva fatto parte di quel gruppo appassionato di giovani, man mano diventati adulti, che insieme al dottor Predazzi aveva dato origine all’esperienza del Melo, casa di riposo ma anche centro di cultura in città (nelle sue diverse articolazioni).
Ma la sua opera a Gallarate è legata, specie negli anni del Terzo Millennio, ad un’altra esperienza, tutta diversa: quella di Scuola Impresa , attraverso cui ha ativato percorsi di alternanza scuola-lavoro (prima che si chiamassero così) e ha costruito percorsi che hanno consentito di attivare esperienze negli Stati Uniti ragazzi. Era stata attiva anche dentro la Fondazione Gallarate Città 1861, che gestiva i teatri cittadini ma anche diverse altre esperienze culturali.
La data dei funerali sarà comunicata nella giornata di sabato. Si terranno nella chiesa di San Zenone, a Crenna.
