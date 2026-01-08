“Gli animali e le 4 stagioni”: a Solaro due appuntamenti per bambini tra storie e natura
Mercoledì 14 e sabato 17 gennaio un pomeriggio di letture e un laboratorio creativo per un'iniziativa gratuita rivolta ai bambini dai 5 ai 9 anni
Due appuntamenti dedicati ai più piccoli per scoprire come vivono gli animali durante l’inverno, tra letture animate e laboratori creativi. Succede a Solaro, nell’ambito del progetto “Gli animali e le 4 stagioni”, pensato per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. L’iniziativa, gratuita, nasce grazie alla collaborazione tra enti locali, il Centro Civico Il Giuggiolo e il Comitato di Quartiere.
Mercoledì 14 gennaio: letture in biblioteca
Si parte mercoledì 14 gennaio alle 17 con un pomeriggio di letture nella biblioteca di Piazza Cadorna. Un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo della natura attraverso racconti che parlano di animali, freddo, solidarietà e sopravvivenza nella stagione più rigida dell’anno. Un momento pensato per stimolare curiosità, immaginazione e rispetto per l’ambiente.
Sabato 17 gennaio: laboratorio di mangiatoie per uccellini
Il secondo appuntamento è previsto per sabato 17 gennaio alle 10, al Centro Civico Il Giuggiolo (via Cascina Emanuela 32). I bambini saranno protagonisti di un laboratorio creativo per costruire mangiatoie per uccellini, un gesto concreto per prendersi cura della fauna locale anche nei mesi più freddi. Un’attività educativa che insegna, giocando, l’importanza dell’attenzione verso gli animali e l’ambiente che ci circonda.
L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Ri-Generare Legami”, promosso dall’ASC Comuni Insieme e finanziato dal bando regionale Ri-Generare, con il supporto del Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Garbagnate Milanese e il coordinamento del Hub Rica. Un progetto pensato per rafforzare i legami di comunità, offrendo momenti di socialità e crescita dedicati a famiglie e bambini.
Per partecipare è richiesta la conferma della presenza al numero 348 4337673.
