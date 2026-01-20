I numeri della Polizia Locale di Somma Lombardo nel 2025. Un anno segnato da due incidenti mortali

La Polizia Locale di Somma Lombardo celebra San Sebastiano e analizza le attività nel corso del 2025. Attività molteplici, con notevole impegno da parte di tutti gli operatori del Comando di via Valle.

«Ad un primo sguardo generale si può notare una diminuzione degli incidenti stradali rilevati, 61, dato in calo rispetto agli ultimi due anni. Purtroppo, però, due hanno avuto esito mortale» esordisce il comandante Andrea Sacco.

«Diminuiscono anche le violazioni rilevate, nel 2025 sono state 7637 mentre erano state poco più di 8000 l’anno precedente). La casistica maggiore è quella del mancato rispetto di un divieto: divieto di sosta 5235 (circa il 90% rilevati nella zona del Terminal 2 di Malpensa) o per mancato rispetto di un divieto più in generale, come sorpasso, accesso vietato, senso unico. 145 i veicoli sanzionati per omessa revisione e 27 i veicoli sottoposti a sequestro/fermo per mancata copertura assicurativa o altre mancanze.

«Resta, inoltre, ferma la volontà da parte della Polizia Locale di educare al rispetto dei diritti con oltre 53 sanzioni per utilizzo illecito degli stalli riservati alle persone con disabilità».

Anche nel 2025 la Polizia Locale è stata molto presente in città con 772 pattuglie (con una media di due al giorno), un incremento rispetto alle 704 del 2024 a cui vanno aggiunti i 215 posti di controllo alla circolazione, 42 servizi serali per un totale di 7536 veicoli controllati, 12 patenti di guida ritirate e 276 punti complessivamente detratti. Il dato rilevante è che l’aumento dei controlli, e quindi l’attività di prevenzione, dimostra la sua funzione deterrente.

Sono stati richiesti 1509 interventi alla Centrale Operativa, di diverse tipologie, ovvero oltre 4 richieste di intervento al giorno, a questi si aggiungono tutti i servizi di iniziativa effettuati durante l’attività degli agenti sulle strade. Le violazioni accertate per infrazioni amministrative sia in materia ambientale sia in violazione ai regolamenti Comunali sono state 56.

È proseguito anche nel 2025, in collaborazione con i comandi di Polizia Locale di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Ferno, il protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura con SEA per la gestione della viabilità presso i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Malpensa. «Nei primi mesi del 2026 sarà prioritaria la collaborazione con le altre forze di Polizia Locale, sempre nel rispetto del protocollo Malpensa, anche in virtù dell’imminente inizio delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 che vedranno il nostro Comando in prima linea per la gestione della viabilità presso lo scalo aeroportuale».

«Sempre presenti e in supporto all’attività del Comando sono stati i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ringrazio calorosamente» continua il comandante Sacco. Il Piano di Protezione Civile Comunale è stato presentato alla cittadinanza in un incontro aperto al pubblico in Sala Polivalente lo scorso maggio e successivamente, nella prima metà di giugno, «è stato sperimentato con una esercitazione pratica a cui hanno partecipato tutte le associazioni che si occupano di protezione civile, con una fattiva collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate».

«In seguito alla positiva esperienza di collaborazione con queste associazioni si è svolta una campagna di sensibilizzazione negli istituti scolastici nell’abito del progetto “Volontari si diventa”. Tale esperienza, accolta molto positivamente da studenti e docenti, continuerà anche nel 2026 perché si ritiene fondamentale la collaborazione fra questi gruppi e la cittadinanza».

«È doveroso ricordare che oltre l’attività “visibile”, c’è molta attività “invisibile” d’ufficio, che comprende la stesura degli atti sia conseguenti all’attività esterna che per la gestione amministrativa del settore. Il Comando ha gestito 4631 protocolli in entrata, una media di 13 al giorno, oltre questi sono stati effettuati 1140 controlli per accertamenti anagrafici, 5 TSO, 180 autorizzazioni per occupazione suolo pubblico, 50 ordinanze di modifica della viabilità. Sono notevolmente incrementate le richieste di notifica da parte dell’autorità giudiziaria rispetto agli anni precedenti: nel 2025 sono state effettuate 240 notifiche giudiziarie e 245 sono state le richieste di informazioni e/o filmati ripresi dalle oltre 150 telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio di Somma da parte delle Forze di Polizia anche da fuori Regione».

Nel corso del 2025 la sicurezza sulle strade è stata garantita anche grazie al ripristino di circa 25 km di segnaletica orizzontale, come la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con oltre 150 interventi eseguiti dai nostri operai, evitando quindi l’affidamento del servizio all’esterno, per sostituzione di segnaletica verticale danneggiata o obsoleta.

«Infine, dietro ai numeri, occorre ricordare il lavoro quotidiano svolto dagli operatori del Comando, in cui sono in servizio 2 Ufficiali e 12 agenti, due ausiliari del traffico e una impiegata amministrativa, che ogni giorno con dedizione si prodigano per dare risposte concrete ai cittadini. A tutti loro va il mio doveroso e più sentito ringraziamento così come a tutti gli Uffici Comunali con i quali si collabora quotidianamente per il buon andamento della attività comunale».