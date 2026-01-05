IA e Pmi: dall’efficienza operativa alla sfida culturale

L’intelligenza artificiale non è più un tema lontano o riservato alle grandi aziende tecnologiche. Anche il mondo delle piccole e micro imprese italiane ha iniziato a confrontarsi con questa trasformazione, come emerge chiaramente dal rapporto CNA “Piccole imprese e AI: la sfida è lanciata”. L’indagine, condotta su oltre 2.500 imprese di tutti i settori produttivi, restituisce l’immagine di un sistema imprenditoriale in movimento, ancora prudente ma sempre più consapevole delle opportunità offerte dall’IA.

L’IA GIÀ IN AZIENDA

Il dato più significativo riguarda l’utilizzo concreto: il 35,6% delle imprese dichiara di usare almeno uno strumento di intelligenza artificiale (fino a 18 mesi fa il dato CNA, sia pure relativo alle sole imprese manifatturiere, non andava oltre il 5,2%), mentre il 19,2% ne utilizza più di uno. A queste si aggiunge un ulteriore 15,4% che sta valutando l’adozione nel breve periodo. Numeri che segnano un’accelerazione notevole rispetto al passato recente e che testimoniano come l’IA stia entrando rapidamente nella quotidianità delle Pmi, spesso attraverso soluzioni semplici e facilmente accessibili, come le applicazioni di AI generativa.

I VANTAGGI PERCEPITI

L’adozione, tuttavia, è ancora fortemente orientata all’efficienza operativa. L’83,1% delle imprese individua nel risparmio di tempo il principale vantaggio, seguito dalla riduzione degli errori (36%) e dall’eliminazione delle attività ripetitive (35%). L’IA viene quindi percepita soprattutto come uno strumento di supporto alle attività quotidiane, più che come una leva strategica di trasformazione del modello di business. Solo una minoranza degli imprenditori (23,7%) collega l’intelligenza artificiale a innovazione di prodotto o processo, aumento della competitività (26,1%) o acquisizione di nuovi clienti (18%), la valorizzazione dei dati aziendali (11,3%).

A frenare una diffusione più strutturata non sono tanto i costi o i limiti tecnologici, quanto la difficoltà di orientamento.

Oltre la metà degli imprenditori (56,7%) dichiara di non riuscire a capire cosa possa essere davvero utile per la propria attività, mentre il 40,3% segnala la mancanza di competenze interne. È qui che emerge con forza il nodo culturale: la tecnologia è disponibile, ma spesso mancano le chiavi per interpretarla e tradurla in applicazioni concrete, coerenti con le dimensioni e l’organizzazione delle piccole imprese.

UN SENTIMENT POSITIVO

Nonostante ciò, il sentiment generale verso l’IA è positivo. Il 57,4% degli imprenditori esprime una valutazione favorevole, indipendentemente dall’età o dal livello di conoscenza. Anche tra gli imprenditori più anziani prevale un atteggiamento pragmatico, legato alla percezione di benefici tangibili in termini di automazione, semplificazione e risparmio di tempo.

Il rapporto CNA evidenzia infine una forte domanda di accompagnamento: informazione chiara sugli strumenti disponibili, formazione mirata e supporto nell’accesso a incentivi e agevolazioni.

In questo scenario, le associazioni di rappresentanza assumono un ruolo centrale come “soggetti-ponte” tra tecnologia e imprese. La sfida dell’intelligenza artificiale per le Pmi non è solo tecnologica, ma soprattutto organizzativa e culturale.