Il club Il Puma di Taino con Ciclovarese

Nel giorno dell’esordio stagionale di Alessandro Covi con la nuova formazione Jayco AlUla è stato firmato un accordo di collaborazione tra il Club Il Puma di Taino e Ciclovarese.

Si tratta di due realtà che operano nel ciclismo varesino con gli stessi ideali. «In passato abbiamo avuto modo di conoscere i dirigenti di Ciclovarese e di essere presenti ai loro eventi – ha affermato Marco Burattinello presidente del Club Il Puma di Taino – ci lega una grande passione per il ciclismo a tutti i livelli e la promozione del ciclismo giovanile senza dimenticare l’aspetto benefico di alcune manifestazioni. Pensiamo che l’unione delle forze e delle idee possa portare dei benefici, sia dal punto di vista mediatico che organizzativo, ad entrambe le associazioni».

Nel frattempo è iniziato il tesseramento al Club che supporta Alessandro Covi e sono state programmate da segretario Fabrizio Ballardin le prime trasferte della stagione. «L’accordo con il Club Il Puma di Taino è il primo di una serie di collaborazioni che stiamo attivando in questo 2026 – ha sottolineato il presidente di Ciclovarese Sergio Gianoli – vogliamo costituire un nucleo di associazioni che interpretano il ciclismo nello stesso con come finalità la promozione del ciclismo tra i giovani, la valorizzazione del territorio e quando è possibile il fine benefico. Crediamo molto in questo progetto frutto della nostra presenza nel ciclismo provinciale da molti anni».

La prima uscita ufficiale del Club Il Puma di Taino e Ciclovarese sarà il prossimo 15 febbraio a Groppello di Gavirate in occasione della Pedalata di San Valentino.