Varese News

Varese Laghi

Il club Il Puma di Taino con Ciclovarese

A legare le due realtà «una grande passione per il ciclismo a tutti i livelli e la promozione del ciclismo giovanile senza dimenticare l’aspetto benefico di alcune manifestazioni»

Generico 19 Jan 2026

Nel giorno dell’esordio stagionale di Alessandro Covi con la nuova formazione Jayco AlUla è stato firmato un accordo di collaborazione tra il Club Il Puma di Taino e Ciclovarese.

Si tratta di due realtà che operano nel ciclismo varesino con gli stessi ideali. «In passato abbiamo avuto modo di conoscere i dirigenti di Ciclovarese e di essere presenti ai loro eventi – ha affermato Marco Burattinello presidente del Club Il Puma di Taino – ci lega una grande passione per il ciclismo a tutti i livelli e la promozione del ciclismo giovanile senza dimenticare l’aspetto benefico di alcune manifestazioni. Pensiamo che l’unione delle forze e delle idee possa portare dei benefici, sia dal punto di vista mediatico che organizzativo, ad entrambe le associazioni».

Nel frattempo è iniziato il tesseramento al Club che supporta Alessandro Covi e sono state programmate da segretario Fabrizio Ballardin le prime trasferte della stagione. «L’accordo con il Club Il Puma di Taino è il primo di una serie di collaborazioni che stiamo attivando in questo 2026 – ha sottolineato il presidente di Ciclovarese Sergio Gianoli – vogliamo costituire un nucleo di associazioni che interpretano il ciclismo nello stesso con come finalità la promozione del ciclismo tra i giovani, la valorizzazione del territorio e quando è possibile il fine benefico. Crediamo molto in questo progetto frutto della nostra presenza nel ciclismo provinciale da molti anni».

La prima uscita ufficiale del Club Il Puma di Taino e Ciclovarese sarà il prossimo 15 febbraio a Groppello di Gavirate in occasione della Pedalata di San Valentino.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.