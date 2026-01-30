Il funk travolgente dei Dozenhapp sbarca al Black Inside
Appuntamento a Lonate Ceppino con la giovane band varesina domenica 1 febbraio
Domenica 1 febbraio, il palco del Black Inside di Lonate Ceppino si accende con l’energia contagiosa dei Dozenhapp. La giovanissima formazione varesina, composta da talenti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, torna a esibirsi dal vivo per una serata all’insegna del groove e delle sonorità black a partire dalle ore 20:30 con un concerto – aperitivo.
La scalata dei Dozenhapp
Nonostante la giovanissima età, i Dozenhapp arrivano a questo appuntamento con un curriculum già solido e una crescita costante. La band ha saputo farsi valere su palchi prestigiosi, conquistando il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge, partecipando alle selezioni del Tour Music Fest e regalando una performance memorabile all’Arlecchino di Vedano Olona. Il gruppo è formato da Leandro De Girolamo alla voce, Gioele Pavesi alla chitarra, Alessandro Martello al basso e Michele Chiarentin alla batteria, Riccardo La Rosa alle tastiere.
Energia e Passione
Il segreto della band risiede nella capacità di rielaborare il genere funk con una freschezza moderna, supportata da una forte presenza scenica. Quello di domenica presso il locale di Via 1 Maggio non sarà solo un concerto, ma una vera e propria festa per celebrare il talento “made in Varese” che sta scalando le gerarchie della scena musicale locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.