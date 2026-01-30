Il funk travolgente dei Dozenhapp sbarca al Black Inside

Domenica 1 febbraio, il palco del Black Inside di Lonate Ceppino si accende con l’energia contagiosa dei Dozenhapp. La giovanissima formazione varesina, composta da talenti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, torna a esibirsi dal vivo per una serata all’insegna del groove e delle sonorità black a partire dalle ore 20:30 con un concerto – aperitivo.

La scalata dei Dozenhapp

Nonostante la giovanissima età, i Dozenhapp arrivano a questo appuntamento con un curriculum già solido e una crescita costante. La band ha saputo farsi valere su palchi prestigiosi, conquistando il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge, partecipando alle selezioni del Tour Music Fest e regalando una performance memorabile all’Arlecchino di Vedano Olona. Il gruppo è formato da Leandro De Girolamo alla voce, Gioele Pavesi alla chitarra, Alessandro Martello al basso e Michele Chiarentin alla batteria, Riccardo La Rosa alle tastiere.

Energia e Passione

Il segreto della band risiede nella capacità di rielaborare il genere funk con una freschezza moderna, supportata da una forte presenza scenica. Quello di domenica presso il locale di Via 1 Maggio non sarà solo un concerto, ma una vera e propria festa per celebrare il talento “made in Varese” che sta scalando le gerarchie della scena musicale locale.