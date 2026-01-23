Il semestre cipriota inizia ufficialmente al Jrc di Ispra
Il passaggio di consegne tra Danimarca e Cipro nel sito della Commissione Europea. Autorità civili e militari riunite per l'alzabandiera nel piazzale dell'Europa Science Experience
Il vento freddo di gennaio ha mosso, e continuerà muoverà per tutta la prima metà del 2026, il vessillo bianco con la sagoma dorata dell’isola e i rami d’ulivo, mentre le note degli inni nazionali risuonano nel piazzale antistante l’Europa Science Experience. Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio, la cerimonia ufficiale che segna l’inizio del semestre culturale al Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra, un appuntamento che riflette simbolicamente i mutamenti al vertice del Consiglio dell’Unione Europea. Con l’alzabandiera avvenuto alle 12, la bandiera di Cipro ha preso il posto di quella danese, dando il via a una nuova fase di attività istituzionali e culturali all’interno del sito.
Il passaggio di testimone ha visto protagonisti Carina Røhl Søberg, rappresentante del semestre danese uscente, e Marios Avraamides, per quello cipriota. Il momento solenne (nel video sotto) dell’alzabandiera è stato scandito dall’esecuzione dell’inno della Danimarca, di quello di Cipro e dell’Inno dell’Unione Europea, basato sul tema della Nona Sinfonia di Beethoven.
Tra gli ospiti illustri che hanno partecipato figurano l’ambasciatore di Cipro in Italia, Yiorgos Christofides, il console onorario della Repubblica di Cipro a Milano, Federica Villa, il capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Claudia Colla, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Colonnello Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese Marco Gagliardo, il Maggiore Pierpaolo Convertino, Comandante della Compagnia di
Gallarate dei Carabinieri, il Generale Giuseppe Coppola, Comandante della Guardia di Finanza di Varese, il Colonnello Giulio Bernabei, Dirigente Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese, la Sindaca di Ispra Rosalina Di Spirito
Negli interventi delle istituzioni è emerso con forza il senso di unione e resilienza, elementi considerati fondamentali per affrontare le attuali tensioni geopolitiche globali. Nel suo intervento Christofides, insieme alle altre autorità presenti, ha sottolineato come la collaborazione scientifica e culturale tra i paesi membri rimanga un pilastro della stabilità continentale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.