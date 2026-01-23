Il semestre cipriota inizia ufficialmente al Jrc di Ispra

Il vento freddo di gennaio ha mosso, e continuerà muoverà per tutta la prima metà del 2026, il vessillo bianco con la sagoma dorata dell’isola e i rami d’ulivo, mentre le note degli inni nazionali risuonano nel piazzale antistante l’Europa Science Experience. Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio, la cerimonia ufficiale che segna l’inizio del semestre culturale al Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra, un appuntamento che riflette simbolicamente i mutamenti al vertice del Consiglio dell’Unione Europea. Con l’alzabandiera avvenuto alle 12, la bandiera di Cipro ha preso il posto di quella danese, dando il via a una nuova fase di attività istituzionali e culturali all’interno del sito.

Il passaggio di testimone ha visto protagonisti Carina Røhl Søberg, rappresentante del semestre danese uscente, e Marios Avraamides, per quello cipriota. Il momento solenne (nel video sotto) dell’alzabandiera è stato scandito dall’esecuzione dell’inno della Danimarca, di quello di Cipro e dell’Inno dell’Unione Europea, basato sul tema della Nona Sinfonia di Beethoven.

Tra gli ospiti illustri che hanno partecipato figurano l’ambasciatore di Cipro in Italia, Yiorgos Christofides, il console onorario della Repubblica di Cipro a Milano, Federica Villa, il capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Claudia Colla, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Colonnello Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese Marco Gagliardo, il Maggiore Pierpaolo Convertino, Comandante della Compagnia di

Gallarate dei Carabinieri, il Generale Giuseppe Coppola, Comandante della Guardia di Finanza di Varese, il Colonnello Giulio Bernabei, Dirigente Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese, la Sindaca di Ispra Rosalina Di Spirito

Negli interventi delle istituzioni è emerso con forza il senso di unione e resilienza, elementi considerati fondamentali per affrontare le attuali tensioni geopolitiche globali. Nel suo intervento Christofides, insieme alle altre autorità presenti, ha sottolineato come la collaborazione scientifica e culturale tra i paesi membri rimanga un pilastro della stabilità continentale.