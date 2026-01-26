Incidente nella serata a Orino: perde il controllo dell’auto e si ribalta
Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita
Un incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nella serata di oggi, lunedì 26 gennaio, nel piccolo centro di Orino. Intorno alle 22:05, per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura che percorreva via San Lorenzo è uscita di strada, ribaltandosi sulla carreggiata.
Sul posto sono intervenute d’urgenza due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Luino e Laveno Mombello. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente, permettendo così le operazioni di soccorso.
Il bilancio parla di una persona ferita, che è stata presa in carico dal personale sanitario inviato da Areu. Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito per circa un’ora per completare la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal sinistro. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.