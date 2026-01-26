Incidente nella serata a Orino: perde il controllo dell’auto e si ribalta

Un incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nella serata di oggi, lunedì 26 gennaio, nel piccolo centro di Orino. Intorno alle 22:05, per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura che percorreva via San Lorenzo è uscita di strada, ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute d’urgenza due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Luino e Laveno Mombello. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente, permettendo così le operazioni di soccorso.

Il bilancio parla di una persona ferita, che è stata presa in carico dal personale sanitario inviato da Areu. Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito per circa un’ora per completare la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal sinistro. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.