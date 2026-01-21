Innovazione, sostenibilità e solidarietà, Expo Elettronica anima il weekend a MalpensaFiere

Hardware, coding e robotica protagonisti nel weekend del 7 e 8 febbraio a MalpensaFiere

La tecnologia torna protagonista a MalpensaFiere nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026. A Busto Arsizio riapre le porte Expo Elettronica, una delle tappe storiche della manifestazione, che per due giorni trasformerà il quartiere fieristico in un grande temporary store dedicato all’innovazione, al risparmio e alla cultura del riuso.

Con circa cento espositori provenienti da tutta Italia, la fiera si conferma un punto di riferimento per chi è alla ricerca di occasioni nel mondo dell’elettronica, ma anche per professionisti del coding, appassionati di hardware e curiosi delle nuove tecnologie. Dall’informatica all’elettronica di consumo, Expo Elettronica continua a essere un luogo di incontro tra competenze, passioni e nuove tendenze.

Tecnologia etica, riuso e divulgazione tecnica

L’edizione 2026 rafforza il suo impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare grazie alla presenza dei volontari di Progetto Nuova Vita, realtà non profit attiva con sedi a Cairate e Olgiate Olona. L’associazione recupera hardware dismesso, lo rigenera attraverso l’installazione di Linux e software libero e lo dona a scuole e progetti sociali del territorio. Un’azione concreta che trasforma i rifiuti elettronici in risorse educative, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’inclusione digitale.

Accanto al tema del riuso, spazio anche alla formazione con i mini talk curati da Sandit Libri, storico partner di Expo Elettronica con oltre trent’anni di esperienza nell’editoria tecnica. Gli incontri offriranno spunti pratici e contenuti tratti dal vasto catalogo di manualistica, pensati sia per hobbisti sia per professionisti, confermando la fiera come luogo di aggiornamento continuo.

Le Olimpiadi robotiche: il futuro passa dalle scuole

Uno dei cuori pulsanti dell’evento sarà l’area dedicata alle Olimpiadi Robotiche, organizzate da Makerslab.it. Le scuole del territorio si sfideranno in una competizione di robotica educativa che metterà alla prova competenze STEM e capacità di problem solving. Prove come Robo Calcio e Robo-Labirinto trasformeranno la creatività degli studenti in programmazione e ingegneria applicata, offrendo uno sguardo concreto sulle competenze tecnologiche del futuro.

Un biglietto, tre eventi

Expo Elettronica conferma anche la sua formula integrata: con un unico biglietto d’ingresso sarà possibile visitare anche Malpensa Benessere e Malpensa Mineral & Bijoux. Un’offerta trasversale che permette di passare dai circuiti integrati ai cristalli naturali, dalla tecnologia per il lavoro alla cura della persona, garantendo un’esperienza ampia e articolata per pubblici diversi.

Un fine settimana che unisce innovazione, sostenibilità e divulgazione, riportando la tecnologia al centro di MalpensaFiere.

Expo Elettronica

Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 | h.9-18

Malpensa Fiere, Busto Arsizio VA

Biglietto d’ingresso (valido per tutte le rassegne in programma nel weekend)

Prevendita online € 9

Alla cassa € 12

Info e programma completo https://www.expoelettronica.it