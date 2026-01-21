Malpensa Benessere 2026 grandi ospiti, conferenze e free class per il benessere olistico

Malpensa Benessere torna a Malpensa Fiere sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. La quinta edizione presenta un programma ricco e trasversale, capace di unire divulgazione, esperienze pratiche e approfondimenti su salute naturale, equilibrio psicofisico e crescita personale.

Tra i protagonisti più attesi figurano Igor Sibaldi, Giovanni Frajese, Luca Speciani, Silvia Petruzzelli, Red Ronnie, insieme a Marina Tonini e Luca Donini, per un calendario di incontri che affronta il benessere da prospettive diverse, dalla nutrizione alla consapevolezza, dalla neurobiologia alle frequenze, fino al rapporto tra emozioni e corpo.

Sul fronte della salute e della ricerca, Giovanni Frajese porterà il pubblico dentro un tema di grande attualità con “Neurobiologia della felicità: perché vuoi ciò che vuoi”, un incontro pensato per chi desidera comprendere meglio i meccanismi che influenzano desideri, scelte e benessere psicofisico mentre Igor Sibaldi, con la conferenza “Come non essere stupidi”, porgerà un invito provocatorio e stimolante a uscire dal conformismo e a recuperare unicità e libertà interiore attraverso pratiche di consapevolezza.

Grande attenzione anche all’alimentazione e alla prevenzione: Silvia Petruzzelli sarà in fiera con “La dieta della longevità in salute”, un approfondimento sulle basi dell’alimentazione antinfiammatoria e sulla centralità dell’intestino nella prevenzione delle patologie cardiometaboliche. A completare il quadro, Luca Speciani proporrà un intervento destinato a far discutere, “Colesterolo, antipertensivi e altre follie: per una cardiologia che tenga conto della fisiologia”, per riflettere su approcci più coerenti con i naturali equilibri dell’organismo e sull’importanza dello stile di vita.

Tra gli ospiti più amati dal pubblico, Red Ronnie che torna a Malpensa Benessere un talk speciale, “Nutrire l’anima con parole e musica”, un percorso tra arte, emozioni e spiritualità che intreccia esperienze, incontri e riflessioni sul benessere interiore. A questa dimensione più sensibile e profonda si collega anche l’appuntamento “Il ritmo dell’Anima” con Marina Tonini, accompagnata dal maestro Luca Donini, in un viaggio tra scrittura, energia e suono, dove la musica diventa strumento di centratura e ricerca del proprio equilibrio.

Malpensa Benessere vedrà anche il lancio di una nuova rivista “Quello che i medici non ti dicono”. A presentare il progetto sarà il dottor Nicholas Bawtree, giornalista con una lunga esperienza nel settore della sostenibilità e del vivere naturale.

Il programma completo delle conferenze tocca ambiti molto diversi del benessere olistico, tra approcci complementari e punti di vista innovativi. Fra i tanti talk in programma “Come passare dagli attacchi di panico all’appagamento” con Lorenzo Camerlingo, un incontro sulla neuro-plasticità e sul riequilibrio del sistema nervoso per ritrovare calma e benessere. Doppio appuntamento con Marco Corti e i suoi intervenenti sul riequilibrio naturale dell’intestino. Spazio anche alle discipline vibrazionali e alla sinergia tra frequenze e rimedi naturali con Dino Barghini, fondatore del Metodo Alma Quantum®, che unisce biorisonanza e fitoterapia in una visione integrata.

Non mancheranno temi legati alla gestione emotiva e alla trasformazione personale, come l’incontro con Letizia Marmi, un percorso di consapevolezza e rinascita che parla di risorse interiori e nuovi inizi. L’equilibrio delle emozioni sarà affrontato anche attraverso strumenti naturali e accessibili, come nel talk di Paola Fornazzaro dedicato ai Fiori di Bach, pensati come supporto per ritrovare armonia e benessere mentale.

Accanto alla dimensione più “umana”, Malpensa Benessere amplia lo sguardo al mondo animale con Stefania Trifone, un appuntamento che unisce tocco manuale e terapia vibrazionale per raccontare un approccio olistico al benessere di cani, gatti e cavalli. E per chi desidera esplorare la relazione tra natura e vitalità, tra scienza e tradizione, il programma include anche “Il Codice dell’Acqua” con Giuseppe Labate, dedicato al tema dell’idratazione come leva di longevità, e “La potenza nascosta delle foglie di ulivo” con Giorgio Schipilliti, per scoprire proprietà e applicazioni di uno dei simboli più antichi di salute e resistenza.

A rendere Malpensa Benessere un’esperienza completa è anche lo Spazio Experience, il cuore pratico dell’evento, dove il pubblico potrà partecipare a free lesson e attività guidate, pensate per trasformare l’ispirazione in esperienza diretta. Qui lo yoga diventa un linguaggio accessibile a tutti, con proposte diverse per intensità e approccio: dall’Odaka Yoga allo Zen Warrior, che unisce movimento e presenza mentale; passando per Uno Yoga centrato sull’ascolto interiore e sulla connessione respiro-movimento, l’Hatha Yoga e lo Yoga Soul Flow per chi cerca una pratica meditativa e riequilibrante o il più dinamico Pilates Move Inside.

Nello stesso spazio trovano posto anche attività che ampliano il concetto di benessere oltre la pratica fisica: Meditazione e Suoni dove vibrazioni e frequenze accompagnano il rilassamento e, per chi desidera un benessere creativo, arriva anche Acquarello e Benessere con Marcella Pralormo, con due free class che uniscono arte e rilassamento, insegnando a “lasciar andare” attraverso il gesto pittorico.

In totale, durante il weekend, saranno 33 gli incontri e le esperienze che il pubblico potrà vivere tra conferenze e attività pratiche, in un percorso che abbraccia le molteplici dimensioni del benessere olistico. A completare la manifestazione, una rassegna di espositori ampliata rispetto alle precedenti edizioni, dove sarà possibile trovare prodotti, servizi e trattamenti dedicati al benessere e alla salute naturale, con proposte selezionate tra operatori, aziende e realtà specializzate oltre a punti ristoro veggie e veg.

Da non perdere il padiglione dedicato a Mineral & Bijoux, che porta in fiera un universo affascinante fatto di minerali, gemme, pietre preziose e semipreziose, fossili e conchiglie. Un evento pensato per collezionisti, per chi è alla ricerca di gioielli e bijoux unici, per chi pratica cristalloterapia e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla preziosa bellezza custodita nel cuore della Terra. Ma c’è di più, sempre con lo stesso biglietto si potrà visitare anche la mostra mercato Expo Elettronica. Ticket in prevendita online € 9 alla cassa € 12

Malpensa Benessere si conferma così un appuntamento capace di parlare a pubblici diversi: a chi cerca informazioni autorevoli e divulgazione, a chi desidera strumenti concreti per stare meglio, e a chi vuole vivere il benessere come esperienza completa, tra mente, corpo ed emozioni. Un evento che mette al centro la persona e propone, in un unico weekend, una panoramica ampia e contemporanea sul mondo del benessere olistico e della salute naturale.