Il Cuore della Terra batte a MalpensaFiere con la terza edizione di Malpensa Mineral & Bijoux

Un evento che mette al centro la persona e propone, in un unico weekend, una panoramica ampia e contemporanea su tanti hobby e interessi per tutte le età

Il fascino millenario dei tesori sotterranei si prepara a conquistare nuovamente il pubblico del Nord Italia. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli spazi di MalpensaFiere ospiteranno la terza edizione di Malpensa Mineral & Bijoux, un appuntamento che si conferma punto di riferimento per collezionisti, esperti di benessere olistico e amanti del design prezioso.

L’arte del Bijoux: tra storia e sapienza artigiana

Una delle grandi protagoniste di questa edizione sarà la decorazione preziosa. Fin dall’antichità, l’uomo ha incastonato pietre semipreziose in collane, orecchini, spille e anelli, non solo per vanità, ma come simbolo di status e protezione. Malpensa Mineral & Bijoux celebra questa tradizione millenaria esponendo creazioni che sono veri e propri capolavori di artigianato unico. Ogni pezzo presente in fiera è il risultato di una lavorazione manuale che esalta le venature e i colori naturali delle pietre, garantendo all’acquirente un oggetto irripetibile, lontano dalla produzione industriale di massa e intriso di storia e carattere.

Piccoli esploratori crescono: un viaggio nella Preistoria

Quest’anno l’evento riserva un’attenzione speciale alle famiglie e ai giovani visitatori, trasformandoli in veri e propri “paleontologi per un giorno”. Malpensa Mineral & Bijoux propone infatti un programma didattico e ludico di grande impatto, pensato per avvicinare i bambini alla scienza attraverso l’emozione della scoperta.

I più piccoli potranno cimentarsi nella simulazione di scavo per la ricerca di fossili, un’attività che unisce pazienza e precisione, o lasciarsi guidare nell’affascinante esplorazione di un nido di dinosauro, per scoprire da vicino come nascevano i giganti del passato o assistere all’apertura di geodi di quarzo: pietre esternamente grezze per rivelare, per la prima volta agli occhi del mondo, il tesoro di cristalli scintillanti custodito al loro interno da milioni di anni.

Tra collezionismo e spiritualità: il linguaggio delle pietre

Oltre alla componente didattica, la fiera rimane il tempio della cristalloterapia. Questa pratica millenaria, basata sull’uso di cristalli e pietre per armonizzare le energie del corpo, trova in fiera un palcoscenico ideale. I visitatori potranno scoprire le differenze tra pietre preziose come diamanti e smeraldi — simboli di purezza e rinnovamento — e pietre semipreziose come l’ametista, il quarzo rosa e l’occhio di tigre, strumenti ideali per contrastare lo stress e ritrovare l’equilibrio interiore.

L’esposizione offre una panoramica sulla “guarigione energetica”: ogni cristallo, formatosi in ere geologiche lontanissime, porta con sé una frequenza unica capace di interagire con il benessere psicofisico. Dalla chiarezza mentale promossa dal diamante alla protezione offerta dall’occhio di tigre, il percorso espositivo guida l’appassionato nella scelta della pietra più adatta alle proprie esigenze.

Malpensa Mineral & Bijoux si svolge in una cornice di grande respiro, grazie alla contemporaneità con Malpensa Benessere e Expo Elettronica. Un sodalizio vincente che permette ai visitatori, con un unico biglietto d’ingresso, di spaziare tra i segreti della geologia, le frontiere del benessere naturale e l’elettronica di consumo.

Un evento che mette al centro la persona e propone, in un unico weekend, una panoramica ampia e contemporanea su tanti hobby e interessi per tutte le età.

Malpensa Mineral & Bijoux – Terza edizione

Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, dalle 9 alle 18

Malpensa Fiere, Busto Arsizio VA

Biglietto d’ingresso (valido per tutte le rassegne in programma nel weekend)

Prevendita online 9 euro

Alla cassa 12 euro

Indo: mineralshow@estrela.it

Tel. +39 333 5856448