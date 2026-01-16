Varese News

Gallarate/Malpensa

Interrogazione parlamentare sulla rapina di Lonate Pozzolo e sull’assalto all’ospedale di Magenta

Firmatario del documento l'onorevole Fabrizio Cecchetti, della Lega: “È necessario garantire la sicurezza dei cittadini onesti, tutelare il diritto di proprietà e accertare ogni responsabilità"

camera deputati

«Ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per fare piena chiarezza sul grave episodio avvenuto a Lonate Pozzolo, dove un cittadino aggredito in casa propria si è difeso durante un tentativo di rapina messo in atto da soggetti di etnia rom, e sui successivi fatti di ordine pubblico verificatisi all’ospedale di Magenta».

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega.

«Desidero innanzitutto esprimere la piena solidarietà a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia, colpiti da una violenza avvenuta tra le mura domestiche, luogo che dovrebbe essere per definizione il più sicuro. Dalle prime ricostruzioni emerge con chiarezza la legittima difesa del proprietario di casa. Ancora più preoccupanti sono però i gravi disordini avvenuti davanti al pronto soccorso di Magenta, con occupazioni, danneggiamenti e interruzione dei servizi sanitari. Episodi che non possono essere tollerati».

«È necessario – conclude Cecchetti – garantire la sicurezza dei cittadini onesti, tutelare il diritto di proprietà e accertare ogni responsabilità, sia per il tentativo di rapina sia per i gravi fatti di ordine pubblico che hanno messo a rischio un presidio sanitario fondamentale».

Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, è Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.