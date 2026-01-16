Interrogazione parlamentare sulla rapina di Lonate Pozzolo e sull’assalto all’ospedale di Magenta
Firmatario del documento l'onorevole Fabrizio Cecchetti, della Lega: “È necessario garantire la sicurezza dei cittadini onesti, tutelare il diritto di proprietà e accertare ogni responsabilità"
«Ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per fare piena chiarezza sul grave episodio avvenuto a Lonate Pozzolo, dove un cittadino aggredito in casa propria si è difeso durante un tentativo di rapina messo in atto da soggetti di etnia rom, e sui successivi fatti di ordine pubblico verificatisi all’ospedale di Magenta».
Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega.
«Desidero innanzitutto esprimere la piena solidarietà a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia, colpiti da una violenza avvenuta tra le mura domestiche, luogo che dovrebbe essere per definizione il più sicuro. Dalle prime ricostruzioni emerge con chiarezza la legittima difesa del proprietario di casa. Ancora più preoccupanti sono però i gravi disordini avvenuti davanti al pronto soccorso di Magenta, con occupazioni, danneggiamenti e interruzione dei servizi sanitari. Episodi che non possono essere tollerati».
«È necessario – conclude Cecchetti – garantire la sicurezza dei cittadini onesti, tutelare il diritto di proprietà e accertare ogni responsabilità, sia per il tentativo di rapina sia per i gravi fatti di ordine pubblico che hanno messo a rischio un presidio sanitario fondamentale».
Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, è Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
