La dance crew dei licei “Manzoni” protagonista nell’intervallo di Varese-Napoli
Il gruppo, composto da 26 studenti, si è esibito sul parquet del palazzetto di Masnago davanti ai circa cinquemila spettatori presenti per il match di basket
L’intervallo della gara di sabato 3 gennaio tra la Openjobmetis Varese e Napoli è stato allietato dall’esibizione della dance crew dei Licei Manzoni di Varese. Il gruppo, composto da 26 studenti, si è esibito sul parquet del palazzetto di Masnago davanti ai circa cinquemila spettatori presenti per il match di basket, vinto dai biancorossi.
Lo sport incontra la scuola
L’iniziativa rientra nella quarta edizione della Varese School Cup, il progetto promosso da Pallacanestro Varese e «Il Basket Siamo Noi» in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. L’obiettivo della manifestazione è integrare le realtà scolastiche del territorio con i grandi eventi sportivi, offrendo agli studenti spazi di espressione artistica e partecipazione attiva alla vita della comunità locale.
Il progetto didattico
La coreografia presentata è stata coordinata dalle docenti del liceo che seguono il progetto, il cui lavoro si è concentrato sulla preparazione tecnica dei ragazzi. Secondo la direzione scolastica, l’adesione a queste attività rappresenti un completamento del percorso formativo tradizionale, reso possibile dalla disponibilità della società sportiva varesina nell’aprire le porte del palazzetto alle istituzioni educative cittadine.
