La nebbia e i radar bloccano Orio al Serio, decine di voli dirottati su Malpensa
Un'avaria al sistema di avvicinamento Enav ha causato deviazioni e cancellazioni per ore nel weekend del ponte della Befana
Oltre dieci i voli dirottati sulla pista di Malpensa tra la serata di ieri sabato 3 gennaio e oggi, domenica 4.
Lo scalo varesino è stato chiamato a gestire una parte dell’emergenza scoppiata nel vicino aeroporto di Orio al Serio, dove un improvviso guasto tecnico e la fitta nebbia hanno paralizzato le operazioni di atterraggio e decollo proprio nel pieno del ponte della Befana.
Il blocco è iniziato poco prima delle 18 di sabato, quando il sistema di avvicinamento strumentale gestito da Enav ha smesso di funzionare correttamente. L’impossibilità di utilizzare la strumentazione di bordo in condizioni di bassa visibilità ha costretto i piloti a dirigersi verso scali alternativi. In totale sono stati 34 i voli in arrivo a Bergamo che sono stati dirottati altrove, e di questi quasi la metà è atterrata nelle brughiere di Somma Lombardo.
La società di gestione Sacbo ha comunicato in giornata che il problema tecnico è stato risolto intorno alla mezzanotte, permettendo una ripresa graduale del traffico. Il bilancio complessivo parla di 63 voli in arrivo che hanno subito variazioni e 39 partenze cancellate o riprogrammate.
