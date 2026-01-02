Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto dal 2 al 4 gennaio e nel ponte della Befana

Il primo fine settimana dell’anno sfiora e si incrocia con gli ultimi giorni delle festività natalizie, offrendo a molti un lungo ponte che conduce direttamente all’Epifania. Mentre il Varesotto si prepara al rientro nella routine, il calendario degli appuntamenti resta fitto: le installazioni luminose brillano ancora nei borghi, i musei propongono aperture straordinarie e le piazze ospitano mercatini storici. Dalle vette del Sacro Monte alle sponde del Lago Maggiore, il territorio mette in fila occasioni di svago e cultura, chiudendo il periodo natalizio con iniziative che spaziano dagli eventi solidali alle mostre d’arte.

EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – Il borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si è vestito a festa con le lucine di Natale e si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un ricco programma di eventi curato da Archeologistics. Tra vicoli accesi dall’atmosfera natalizia e musei straordinariamente aperti, l’inverno al Sacro Monte si trasforma in un’occasione per scoprire la storia e le bellezze di questo luogo unico. Tutte le informazioni.

BRUNELLO – La Bottega Solidale di Good Samaritan, situata a Brunello, sceglie la ricorrenza dell’Epifania per accogliere nuovamente i visitatori e proporre una selezione di prodotti che uniscono il territorio varesino alle realtà sociali del nord Uganda. La tradizione del dono che accompagna la fine delle festività natalizie si trasforma in un atto concreto di supporto per chi vive in condizioni di vulnerabilità. Tutte le informazioni.

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona apre il nuovo anno con uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio: la “Fiera del Cardinale”. Il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, nato nel 1978, tornerà ad animare il centro storico dalle 9 alle 17, come ogni prima domenica del mese. Tutte le informazioni.

GORNATE OLONA – Al Monastero di Torba tre giorni di apertura straordinaria per l’Epifania. Il Monastero di Torba, gioiello storico del Fai che rimarrà chiuso al pubblico fino al 14 febbraio, aprirà eccezionalmente le sue porte nei pomeriggi del 4, 5 e 6 gennaio 2026 con un calendario di eventi speciali pensati per accompagnare la chiusura delle festività natalizie. Tutte le informazioni.

LEGGIUNO – Ultimi giorni con le Lucine: fino al 6 gennaio la città sul Lago Maggiore si veste a festa con oltre un milione di luci LED e trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia. Tutte le informazioni.

ALTRI EVENTI

LAVENO MOMBELLO – Ispirato al racconto Il Leone e il Topolino di Tolstoj, lo spettacolo teatrale Topomosca è un viaggio teatrale che risveglia il piacere della lettura, dell’amicizia e del calore familiare. Una storia capace di far battere il cuore a grandi e piccini in scena sabato 3 gennaio alle ore 15.30 nella Sala consiliare di Villa Frua – con ingresso da Piazza Fontana – a Laveno Mombello. Tutte le informazioni.

CARNAGO – La prima camminata dei bambini con il gruppo GCC a Carnago: un’avventura tra natura e creatività. Con zainetto in spalla e tanta curiosità, i piccoli esploratori di Carnago diventano protagonisti della Giovane Ciurma di GCC. Appuntamento lunedì 5 gennaio. Tutte le informazioni.

VIGGIÙ – Burattini e circo: doppio appuntamento per bambini a Baraggia e Viggiù nel weekend dell’Epifania. La Comunità Pastorale Sant’Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività. Tutte le informazioni.

CERIANO LAGHETTO – Un pomeriggio di gioco e solidarietà è in programma lunedì 5 gennaio al Centro Civico Brollo di Ceriano Laghetto, in via Dante Alighieri 2, nel cuore del Villaggio Brollo. A partire dalle 15.30, si terranno due tombolate di beneficenza organizzate dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con il gruppo comunale Aido. Tutte le informazioni.

CRODO – Fino a domenica 11 gennaio 2026, Crodo e le sue frazioni ospitano la nuova edizione di Presepi sull’acqua, un percorso che negli anni si è trasformato in uno degli appuntamenti natalizi più sorprendenti della Valle Antigorio. Quest’anno sono 71 le Natività allestite in un itinerario open air che attraversa fontane, lavatoi storici e corsi d’acqua alpini, un museo diffuso reso possibile dall’instancabile lavoro di centinaia di curatori, famiglie e gruppi locali. – Tutte le informazioni.

ARCUMEGGIA – Fino al 6 gennaio, gli abitanti riproporranno una tradizione inaugurata nel 2019: lungo vie, fontane, lavatoi, angoli suggestivi e presso la chiesa saranno esposti e illuminati numerosi presepi artigianali, realizzati con creatività e cura dalla comunità locale. Domenica 4 gennaio, in collaborazione con la Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – che riunisce le parrocchie di Arcumeggia, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Cavona e Duno – verrà proposto per la prima volta un “Presepio Vivente” nel cuore del borgo. La rappresentazione inizierà alle 17.15 circa. Anche in questo caso, in caso di maltempo l’evento sarà annullato. – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

MARCOTE -“Segno e osservazione”: a Morcote la retrospettiva dedicata all’artista del silenzioripercorre la vita artistica del pittore e ceramista Luigi Bello. La mostra sarà visitabile fino al 16 gennaio 2026. Tutte le informazioni.

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre spazio ancora alla mostra Con gli occhi di Francesco dell’artista Francesco Toniutti. L’esposizione propone una serie di dipinti ispirati al Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, offrendo un’esperienza emozionale e di riflessione sul tema del dono, particolarmente significativo nel periodo natalizio. La mostra si inserisce nel ricco calendario di eventi natalizi, che include concerti di musica corale e classica nelle settimane successive, e rappresenta un importante momento culturale in vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, celebrato nel 2026: il 5 gennaio alle 18 sarà il turno della musica classica con il duo Lazzaroni. Tutte le informazioni.

CASTIGLIONE OLONA – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Fino al primo febbraio il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta. Tutte le informazioni.

VARESE – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati” : Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Fino a metà marzo la mostra esplorerà la sua capacità di catturare la bellezza dei paesaggi, siano essi pubblici o privati, attraverso l’obbiettivo di una macchina fotografica che ha saputo raccontare luoghi e architetture in modo unico. Tutte le informazioni.

GALLARATE – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano Tutte le informazioni

CINEMA

Natale 2025 al cinema: ecco i film nelle sale. Una programmazione varia quella al cinema per Natale 2025. Accanto ai grandi titoli capaci di attrarre il pubblico delle feste, il cartellone di quest’anno propone una selezione più articolata. – I film in sala

LIBRI DA LEGGERE



Come ogni anno, vi proponiamo una serie di libri consigliati dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione. All’interno di questa lista trovate moltissimi titoli della narrativa contemporanea e di diverse case editrici. Buona lettura. – Leggi qui

IL PONTE DELLA BEFANA

VARESE – Oltre 60 anni di storia: a Bizzozero torna il presepe vivente, per un’Epifania tra botteghe e figuranti. Il presepe vivente di Bizzozero, nato alla fine degli anni Cinquanta, torna il 6 gennaio con un’edizione 2026 ancora più interattiva e il Villaggio di Betlemme. Tutte le informazioni.

BRINZIO – Torna a Brinzio uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la Befana del Fondista 2026, una manifestazione storica che viene riproposta con l’obiettivo di tornare alle origini e riscoprire il valore della tradizione, della condivisione e dello stare insieme. Tutte le informazioni.

CASSANO MAGNAGO – Una mattinata all’insegna dello sport, del piacere di stare insieme e della beneficenza. Martedì 6 gennaio Cassano Magnago ospita una nuova edizione della Befana Run, iniziativa aperta a tutti che unisce movimento, tradizione e attenzione al sociale. Tutte le informazioni

CASCIAGO – Tra fuoco, risotto e dolci per i bambini, il Gran Falò della Befana rappresenta un momento simbolico di passaggio e purificazione, ma anche un’occasione di incontro per tutta la comunità. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco di Casciago con il patrocinio del Comune, della Protezione Civile e della Comunità Pastorale Sant’Eusebio, si svolgerà presso il campo di Sant’Eusebio a partire dalle ore 19.00. Tutte le informazioni.

GAVIRATE – La città dei “Brutti e Buoni” apre la stagione ciclistica nel Varesotto con “Aspettando la Befana“, l’evento cicloturistico organizzato da Ciclovarese. L’appuntamento, giunto ormai a essere un classico inizio d’anno per gli appassionati delle due ruote, si svolgerà con la formula “a concentramento”. Tutte le informazioni.

MALNATE – L’Epifania si celebra a Monte Morone. L’apertura del Monte è un’iniziativa che non rappresenta solo il momento conclusivo delle festività natalizie, ma segna un punto di svolta per il futuro di quest’area. Il Comune è infatti impegnato nel percorso di acquisizione della tenuta, un’operazione che punta a restituire definitivamente alla cittadinanza un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica e profondo valore simbolico.La salita verso Monte Morone comincerà alle ore 14 Tutte le informazioni.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – La frazione di Maccagno di Cadero ospiterà l’evento «La Befana vien… a Cadero!!!», un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare insieme la chiusura delle festività natalizie tra giochi, creatività e sapori locali. Tutte le informazioni.

LAVENO MOMBELLO – Le feste di Laveno si concludono con il concerto dell’epifania nella “Chiesa Vecchia”. Sul palco si alterneranno il Coro Nives, diretto da Massimo Mitrio, e il Coro ANA Arnica, guidato da Bruno Bresciani. Le due formazioni proporranno un repertorio studiato per la fine delle festività natalizie e accompagnare la comunità verso i prossimi appuntamenti dell’anno, a partire dal Carnevale. Tutte le informazioni.

ARONA – Un itinerario che unisce arte, fede e paesaggio: è la proposta della visita guidata Arona tra Carlo e Federico, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10:00. Organizzata da Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione dei beni culturali del territorio, la visita condurrà i partecipanti alla scoperta del legame profondo tra Arona e la famiglia Borromeo, in particolare attraverso le figure di San Carlo e del cugino Federico. Tutte le informazioni.

MONVALLE – Lunedì 5 gennaio alle 21:00, sul palco della Chiesa di Santo Stefano a Monvalle va in scena l’Orchestra Ukom di ImmaginArte, guidata per l’occasione dalla bacchetta del direttore Carlo Taffuri. Il programma della serata spazia dai grandi nomi della storia della musica italiana alle musiche che da sempre rallegrano le festività. Accanto alle composizioni di Vivaldi, Verdi e Mascagni si possono infatti ascoltare brani tradizionali popolari e canti natalizi. Tutte le informazioni.