Burattini e circo: doppio appuntamento per bambini a Baraggia e Viggiù nel weekend dell’Epifania
La Comunità Pastorale Sant'Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività
Due pomeriggi di spettacolo e divertimento per i più piccoli negli oratori della zona. La Comunità Pastorale Sant’Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività.
“Macedonia”: l’arte dei burattini a Baraggia
Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Giovanni XXIII di Baraggia. Protagonista della giornata sarà lo spettacolo “Macedonia“, un’originale proposta di teatro di burattini a calza realizzata in collaborazione con il Teatro del Corvo.
Ma non solo: dopo lo spettacolo, i bambini potranno partecipare a un laboratorio pratico di costruzione di burattini, dove metteranno alla prova la loro creatività e manualità sotto la guida di esperti animatori.
“Zitto zitto”: il circo comico arriva a Viggiù
Il secondo appuntamento è in programma per martedì 6 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Carlo di Viggiù. Sul palco salirà Claudio Cremonesi con il suo spettacolo “Zitto zitto”, una performance comica circense che promette di strappare sorrisi e applausi a grandi e piccini.
Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.