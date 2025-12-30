Burattini e circo: doppio appuntamento per bambini a Baraggia e Viggiù nel weekend dell’Epifania

Due pomeriggi di spettacolo e divertimento per i più piccoli negli oratori della zona. La Comunità Pastorale Sant’Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività.

“Macedonia”: l’arte dei burattini a Baraggia

Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Giovanni XXIII di Baraggia. Protagonista della giornata sarà lo spettacolo “Macedonia“, un’originale proposta di teatro di burattini a calza realizzata in collaborazione con il Teatro del Corvo.

Ma non solo: dopo lo spettacolo, i bambini potranno partecipare a un laboratorio pratico di costruzione di burattini, dove metteranno alla prova la loro creatività e manualità sotto la guida di esperti animatori.

“Zitto zitto”: il circo comico arriva a Viggiù

Il secondo appuntamento è in programma per martedì 6 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Carlo di Viggiù. Sul palco salirà Claudio Cremonesi con il suo spettacolo “Zitto zitto”, una performance comica circense che promette di strappare sorrisi e applausi a grandi e piccini.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.