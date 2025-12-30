Varese News

Bambini

Burattini e circo: doppio appuntamento per bambini a Baraggia e Viggiù nel weekend dell’Epifania

La Comunità Pastorale Sant'Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività

Generica 2020

Due pomeriggi di spettacolo e divertimento per i più piccoli negli oratori della zona. La Comunità Pastorale Sant’Elia, in collaborazione con Officine Musicali e gli oratori San Carlo di Viggiù e San Giovanni XXIII di Baraggia, propone due eventi dedicati alle famiglie in occasione delle festività.

“Macedonia”: l’arte dei burattini a Baraggia

Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Giovanni XXIII di Baraggia. Protagonista della giornata sarà lo spettacolo “Macedonia“, un’originale proposta di teatro di burattini a calza realizzata in collaborazione con il Teatro del Corvo.

Ma non solo: dopo lo spettacolo, i bambini potranno partecipare a un laboratorio pratico di costruzione di burattini, dove metteranno alla prova la loro creatività e manualità sotto la guida di esperti animatori.

“Zitto zitto”: il circo comico arriva a Viggiù

Il secondo appuntamento è in programma per martedì 6 gennaio 2026 alle 14.30 presso l’Oratorio San Carlo di Viggiù. Sul palco salirà Claudio Cremonesi con il suo spettacolo “Zitto zitto”, una performance comica circense che promette di strappare sorrisi e applausi a grandi e piccini.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.