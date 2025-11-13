“Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature

Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona inaugura sabato 15 novembre 2025 la mostra “Natura in punta d’ago”, un nuovo appuntamento nell’ambito del progetto regionale “Frate Francesco 2023-2026 – Centenari francescani in Lombardia”.

Per l’occasione, il museo esporrà un ricamo di due metri, normalmente non visibile al pubblico: un’opera seicentesca di straordinaria raffinatezza, in cui fiori, frutti e animali si intrecciano in un trionfo di colori e armonia.

L’iniziativa, che coinvolge dodici musei lombardi, celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, uno dei testi più poetici e universali della spiritualità cristiana.

La mostra sarà visitabile fino al 1° febbraio 2026.

Un capolavoro di arte tessile del XVII secolo

Il ricamo, un tempo utilizzato come coprileggio per il pulpito della Collegiata, è databile al XVII secolo. L’opera raffigura una vivace sequenza di girali da cui si sviluppano fiori – tulipani, iris, gigli, narcisi, aquilegie, convolvoli, garofani – che si avvolgono attorno a un albero carico di pere e susine.

Alla base spuntano ciclamini e fragole, mentre sui rami trovano posto animali esotici come una scimmia e un pappagallo, insieme a uccelli intenti a nutrirsi o a spiccare il volo. Completano la scena un leone rampante e un pollo sultano, simboli di forza e vitalità.

Sebbene menzionato negli inventari settecenteschi della Collegiata, il manufatto potrebbe avere avuto un’origine profana, forse come arredo appartenente alla famiglia Castiglioni, il cui stemma è proprio un leone rampante.

Visita guidata a tema: “Natura ricamata e dipinta in Collegiata”

Per celebrare l’apertura dell’esposizione, il Museo propone una visita guidata speciale dal titolo “Natura ricamata e dipinta in Collegiata”, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 15.00, a cura della conservatrice Laura Marazzi.

Durante il percorso, i visitatori scopriranno il significato simbolico di fiori, frutti e piante rappresentati nelle opere della Collegiata, del Museo e del Battistero, tra cui episodi come Lo Sposalizio della Vergine o raffigurazioni di sante associate a gigli e rose.

La visita prevede anche una visione ravvicinata del prezioso ricamo protagonista della mostra.

Costo: €6 (ingresso + visita)

Prenotazione obbligatoria: didattica@museocollegiata.it

Orari di apertura invernale (fino al 31 marzo 2026)

Da martedì a sabato: 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Prima domenica del mese: orario continuato 10.00 – 18.00

Lunedì: chiuso

(Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura. Prenotazione obbligatoria solo per gruppi superiori a 10 persone.)