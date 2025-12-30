Al Monastero di Torba tre giorni di apertura straordinaria per l’Epifania

Il sito FAI chiuso per restauro accoglierà i visitatori il 4, 5 e 6 gennaio con eventi speciali per famiglie e appassionati di storia

Il Monastero di Torba, gioiello storico del Fai che rimarrà chiuso al pubblico fino al 14 febbraio 2026, aprirà eccezionalmente le sue porte nei pomeriggi del 4, 5 e 6 gennaio 2026 con un calendario di eventi speciali pensati per accompagnare la chiusura delle festività natalizie.

Domenica 4 gennaio – Natale, notte di meraviglia



Il primo appuntamento, alle 14:30, è dedicato alle famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni. “Natale, notte di meraviglia” offrirà ai più piccoli l’opportunità di partecipare a un laboratorio che unisce letture animate e scrittura creativa, per vivere la magia del Natale in un contesto storico unico. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito del FAI: https://fondoambiente.it/eventi/natale-notte-di-meraviglia

Lunedì 5 gennaio – Visita guidata e panettone



Il giorno successivo, alle 15:00, sarà possibile scoprire la storia millenaria del Monastero di Torba attraverso una visita guidata che ripercorrerà le tappe fondamentali di questo affascinante complesso monastico. L’esperienza si concluderà con una degustazione di panettone, per prolungare l’atmosfera delle feste.

Martedì 6 gennaio – Alla scoperta del cammello di sfoglia



L’Epifania chiuderà il trittico di aperture straordinarie con una visita guidata alle 15:00 che permetterà di conoscere la storia dell’antico spazio religioso. Il momento conclusivo sarà dedicato all’assaggio del cammello di sfoglia, dolce tradizionale varesino legato alla festività dei Re Magi, un’occasione per scoprire anche le tradizioni gastronomiche del territorio.