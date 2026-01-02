Oltre 60 anni di storia: a Bizzozero torna il presepe vivente, Epifania tra botteghe e figuranti

Ha più di sessant’anni di storia, ma continua a rinnovarsi e a parlare alle nuove generazioni. Il presepe vivente di Bizzozero torna anche nel 2026 il giorno della Befana martedì 6 gennaio dalle 16 alle 18.30 con una proposta ancora più interattiva, capace di coinvolgere grandi e piccoli nel cuore di uno dei quartieri più suggestivi di Varese.

L’iniziativa, nata alla fine degli anni Cinquanta, è promossa dalla parrocchia dei Santi Evasio e Stefano di Bizzozero, all’interno della Comunità pastorale “beato don Carlo Gnocchi”, con la collaborazione di Radio Missione Francescana. L’appuntamento è per il pomeriggio dell’Epifania, martedì 6 gennaio, tra l’oratorio, piazza Sant’Evasio e via Parrocchiale.

Un villaggio da attraversare e vivere

Saranno oltre settanta i figuranti coinvolti, tra cui anche i bambini dell’iniziazione cristiana, per dare vita a un pomeriggio articolato in due momenti. Dalle 16.00 alle 17.30 il pubblico potrà muoversi liberamente all’interno del villaggio di Betlemme, ricostruito per l’occasione nel cortile dell’oratorio e negli spazi attorno alla piazza.

Tra botteghe e scene di vita quotidiana sarà possibile osservare e interagire con i figuranti: dal falegname al panettiere, dalla cuoca all’oste, fino al fattore e alla pellaia. Il percorso comprende anche una scuola dell’epoca, le abitazioni, l’accampamento romano e aree gioco ispirate alla vita di duemila anni fa.

Una foto storica del presepe vivente

Particolare attenzione è riservata ai bambini che, aiutati da una mappa, potranno partecipare a laboratori artigianali lungo il percorso e realizzare un piccolo manufatto da portare a casa.

“La notte di Betlemme” e i Re Magi

Alle 17.30 inizierà la rappresentazione teatrale “La notte di Betlemme”, ambientata negli stessi luoghi esplorati durante la visita. Un racconto che ripercorre il viaggio di Giuseppe e Maria alla ricerca di un alloggio, fino alla nascita di Gesù e all’arrivo dei Re Magi alla mangiatoia.

Prima della chiusura del villaggio, prevista per le 18.30, i Re Magi premieranno anche i vincitori del concorso dei presepi della Comunità pastorale. Nelle settimane precedenti all’evento, le famiglie hanno inviato le fotografie dei presepi realizzati nelle proprie case, poi votati da una giuria di qualità e attraverso i social.

Tradizione, comunità e solidarietà

Le novità introdotte non cancellano lo spirito originario del presepe vivente di Bizzozero: creare comunità tra i volontari, offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro e ricordare il significato autentico del Natale.

L’ingresso è libero e gratuito. È disponibile un parcheggio gratuito presso il campo da calcio alle spalle dell’oratorio, con accesso da piazza Sant’Evasio. Durante il pomeriggio sarà possibile donare generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto Caritas parrocchiale.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 11 gennaio.