Varese News

Life

A Gavirate la befana si aspetta in bicicletta

Gavirate si prepara ad aprire la stagione ciclistica nel Varesotto con "Aspettando la Befana", l'evento cicloturistico organizzato da Ciclovarese in programma per martedì 6 gennaio 2026

Generico 29 Dec 2025

La città dei “Brutti e Buoni” si prepara ad aprire la stagione ciclistica nel Varesotto con “Aspettando la Befana“, l’evento cicloturistico organizzato da Ciclovarese in programma per martedì 6 gennaio 2026.

L’appuntamento, giunto ormai a essere un classico inizio d’anno per gli appassionati delle due ruote, si svolgerà con la formula “a concentramento”: i partecipanti potranno presentarsi al punto di ritrovo in via Gramsci, presso la Pasticceria Veniani, nelle vicinanze del Municipio di Gavirate, dalle 9.30 alle 12.

La manifestazione offre due possibilità: raggiungere Gavirate dalla propria sede di partenza oppure partire direttamente dal paese per percorrere il tracciato che si snoda attorno al Lago di Varese, ideale per una pedalata in compagnia all’insegna del cicloturismo.

La quota associativa è fissata a 5 euro. Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara e potranno gustare un caffè offerto dagli organizzatori. Per informazioni è possibile scrivere a ciclovarese2022@gmail.com.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.