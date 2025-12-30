A Gavirate la befana si aspetta in bicicletta

La città dei “Brutti e Buoni” si prepara ad aprire la stagione ciclistica nel Varesotto con “Aspettando la Befana“, l’evento cicloturistico organizzato da Ciclovarese in programma per martedì 6 gennaio 2026.

L’appuntamento, giunto ormai a essere un classico inizio d’anno per gli appassionati delle due ruote, si svolgerà con la formula “a concentramento”: i partecipanti potranno presentarsi al punto di ritrovo in via Gramsci, presso la Pasticceria Veniani, nelle vicinanze del Municipio di Gavirate, dalle 9.30 alle 12.

La manifestazione offre due possibilità: raggiungere Gavirate dalla propria sede di partenza oppure partire direttamente dal paese per percorrere il tracciato che si snoda attorno al Lago di Varese, ideale per una pedalata in compagnia all’insegna del cicloturismo.

La quota associativa è fissata a 5 euro. Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara e potranno gustare un caffè offerto dagli organizzatori. Per informazioni è possibile scrivere a ciclovarese2022@gmail.com.