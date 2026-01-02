La Pro Patria inizia il 2026 in trasferta a Vercelli

La Pro Patria inizia l’anno e il girone di ritorno in trasferta allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. La sfida contro la compagine allenata da mister Michele Santoni è programmata sabato 3 gennaio alle 17.30.

I tigrotti cercheranno di cominciare nel migliore dei modi il 2026, dopo un 2025 da dimenticare, segnato dalla retrocessione sul campo e da appena 12 punti conquistati nella prima metà del nuovo campionato. Un bottino che vale il penultimo posto in classifica, anche grazie alla situazione della Triestina, penalizzata di 23 punti. I biancoblù dovranno provare a scacciare la crisi e provare a mettere in fila risultati positivi dopo le ultime 4 sconfitte consecutive, nel tentativo di risalire la graduatoria e ridurre il ritardo dal quintultimo posto, distante attualmente 9 punti, che significherebbe evitare playout e retrocessione diretta.

Entrambe e formazioni arrivano da un risultato negativo rimediato nell’ultima gara del girone di andata: la squadra di mister Francesco Bolzoni è stata sconfitta tra le mura amiche con un netto 3-0 dal Renate, mentre le bianche casacche hanno subito un clamoroso 5-0 davanti al proprio pubblico per mano dell’Arzignano Valchiampo. Quella contro la squadra di mister Di Donato è stata la seconda battuta d’arresto consecutiva, dopo quella subita in casa dell’Ospitaletto Franciacorta. Nonostante l’ultimo periodo di appannamento, i piemontesi in 19 partite hanno raccolto un bottino di 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte e occupano la decima piazza insieme all’Arzignano, a sole tre lunghezze dal quinto posto.

Nella prima metà di campionato la squadra di Santoni ha segnato 20 gol, ottavo attacco del Girone A, sei in più rispetto ai tigrotti che, con 14 reti sono ultimi insieme alla Pergolettese. A livello difensivo i sette volte campioni d’Italia hanno dei numeri poco esaltanti perché sono la terza peggior difesa con 29 gol concessi, meglio solo di Albinoleffe (30) e Pro Patria (31).

Sono diversi gli ex che militano nelle due rose: la Pro ritroverà Leonardo Piran che è approdato in Piemonte durante l’estate e sta disputando una buonissima stagione, perché è sceso in campo in tutte le partite ed è il miglior uomo assist della squadra con 4. Lo stesso percorso del terzino lo ha fatto il difensore centrale Luca Coccolo, anche lui sempre presente in campo in campionato. Tra le fila degli ospiti invece figura invece Alberto Masi che ha indossato la maglia bianca tra il 2019 e il 2023.

Nella gara di andata ad avere la meglio fu la Pro Vercelli, che si impose al “Carlo Speroni” in rimonta per 3-2, al termine di una partita rocambolesca. Nella scorsa stagione le 2 squadre si incontrarono addirittura in cinque occasioni tra campionato, coppa e playout. In stagione regolare si verificarono due pareggi: 1-1 a Busto Arsizio e 2-2 a Vercelli. In coppa la spuntarono i piemontesi ai rigori, mentre negli spareggi per non retrocedere i tigrotti si imposero per 1-0 nella gara di casa, mentre al ritorno furono i bianchi a far valere il fattore campo con analogo punteggio, aggiudicandosi la salvezza in virtù del miglior piazzamento in classifica.

SERIE C – GIRONE A

Cittadella – Virtus Verona, Trento – Giana Erminio, Ospitaletto – Lecco, PRO VERCELLI – PRO PATRIA, Renate – Pergolettese, Arzignano – Union Brescia, Inter U23, – Novara, Lumezzane – Vicenza, Dolomiti Bellunesi – Albinoleffe, Triestina – Alcione.

CLASSIFICA

Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Trento, Inter U23 e Alcione 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano e Pro Vercelli 24, Ospitaletto e Lumezzane 22, Albinoleffe, Novara e Dolomiti Bellunesi 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, PRO PATRIA 12, Triestina -2 (-23).