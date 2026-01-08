La Repubblica Moldova verso l’Europa: incontro a Milano con istituzioni e giornalisti
Il seminario del 13 gennaio vedrà la partecipazione di relatori di rilievo tra cui il console moldavo, il direttore del Parlamento europeo e un candidato al Premio Sacharov
Un confronto di alto livello tra istituzioni, diplomazia e stampa si terrà a Milano, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 17:00 presso Sala Solesin di Palazzo Lombardia, per il seminario intitolato “Il cammino europeo della Repubblica Moldova”. L’incontro, promosso con il patrocinio del Parlamento europeo e in collaborazione con Regione Lombardia, rappresenta un’occasione significativa per analizzare lo stato attuale e le prospettive del percorso di adesione della Moldova all’Unione Europea.
L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Italia-Moldova di Besozzo, realtà attiva nella promozione dei rapporti culturali e istituzionali tra i due Paesi. Il seminario sarà aperto dai saluti istituzionali del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, e vedrà la partecipazione di figure di primo piano nel panorama politico e giornalistico.
Tra i relatori principali del convegno figurano:
Adrian Popescu, Console Generale della Repubblica Moldova a Milano
Maurizio Molinari, Direttore del Parlamento europeo di Milano
Salvatore Giuffrida, giornalista del quotidiano La Repubblica e analista di geopolitica
Ion Iovcev, candidato al Premio Sacharov 2025, figura di riferimento per i diritti umani
Il coordinamento sarà affidato a Gian Luca del Marco, presidente dell’Associazione Italia-Moldova di Besozzo.
L’incontro intende stimolare una riflessione pubblica e qualificata sul futuro europeo della Moldova, in un momento cruciale per le relazioni tra l’Unione Europea e i Paesi dell’Est. Saranno affrontate questioni politiche, culturali e strategiche, con un dialogo aperto tra esperti e pubblico.
L’ingresso è libero previa conferma. È possibile prenotare scrivendo a info@italiamoldova.org o contattando il numero 3450919825.
