Lavori alle barriere di sicurezza, chiude per una notte l’uscita autostradale di Cavaria per chi proviene da Milano

Sarà chiuso per una notte lo svincolo di Cavaria, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire interventi di ispezione e manutenzione alle barriere di sicurezza. Il provvedimento riguarda la sola uscita per chi arriva da Milano, e sarà in vigore dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio.

Uscite alternative consigliate: Durante l’orario di chiusura, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare uscite alternative: Gallarate; Solbiate Arno Albizzate, sempre sulla A8; Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Il tratto sarà regolarmente riaperto al termine dei lavori, salvo imprevisti.