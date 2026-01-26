Varese News

Lavori alle barriere di sicurezza, chiude per una notte l’uscita autostradale di Cavaria per chi proviene da Milano

Intervento programmato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio: vietata l’uscita a Cavaria per i veicoli in arrivo da Milano

uscita a8 cavaria autostrada

Sarà chiuso per una notte lo svincolo di Cavaria, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire interventi di ispezione e manutenzione alle barriere di sicurezza. Il provvedimento riguarda la sola uscita per chi arriva da Milano, e sarà in vigore dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio.

Uscite alternative consigliate: Durante l’orario di chiusura, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare uscite alternative: Gallarate; Solbiate Arno Albizzate, sempre sulla A8; Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Il tratto sarà regolarmente riaperto al termine dei lavori, salvo imprevisti.

Pubblicato il 26 Gennaio 2026
