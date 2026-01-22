Le arance della salute di Airc in piazza a Cislago per sostenere la ricerca contro il cancro

Solidarietà e salute si incontrano a Cislago sabato 24 gennaio, grazie all’iniziativa nazionale “Le Arance della Salute”, promossa da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

A sostenere concretamente la campagna sarà come ogni anno l’Avis di Cislago, che sarà presente in piazza Toti a partire dalle 7.30 con i propri volontari, pronti a distribuire le tradizionali retine di arance in cambio di un contributo a favore della ricerca.

Arance, ricerca e prevenzione

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per unire la solidarietà alla promozione di stili di vita sani. Le arance rosse, simbolo della campagna, non sono soltanto un gesto di sostegno economico: sono anche un invito a prendersi cura di sé attraverso una corretta alimentazione e la prevenzione. Oltre alle arance in reticella da 2,5 kg si potranno trovare vasetti di miele e di marmellata d’arancia.

I fondi raccolti andranno a finanziare i progetti di ricerca sostenuti da AIRC per combattere i tumori, attraverso il lavoro di scienziati e ricercatori impegnati ogni giorno nella sfida contro il cancro.

Un piccolo gesto che fa bene due volte

«È un appuntamento ormai fisso per la nostra comunità – spiegano i volontari di Avis Cislago – che permette di dare un contributo concreto alla ricerca e al tempo stesso promuovere la cultura della prevenzione. Invitiamo tutti a passare in piazza per fare il pieno di vitamine e solidarietà».