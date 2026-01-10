Le osservazioni di Italia Nostra sul Pgt di Varese

Una visione culturale e strategica convincente che, tuttavia, rischia di infrangersi contro la mancanza di scelte operative nette. È questo il cuore del contributo inviato da Italia Nostra al Comune di Varese nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Vas (VAS) per il nuovo PGT. L’associazione, presieduta dall’architetto Bruno Bosetti, ha analizzato il Documento di Piano evidenziando luci e ombre di uno strumento che disegnerà la città dei prossimi anni.

Italia Nostra dichiara di condividere pienamente i criteri metodologici e la filosofia generale del piano, con particolare riferimento alla forte riduzione del consumo di suolo, alla tutela del paesaggio e alla mobilità sostenibile. Viene apprezzato l’impianto delle cosiddette “5 Città” (verde, welfare, mobilità, turismi e tempo libero), che propone una lettura sistemica del tessuto urbano. Tuttavia, l’associazione avverte che questa impostazione non introduce un disegno radicalmente nuovo, ma riorganizza processi già in atto. Il timore è che le “buone intenzioni” possano non trovare attuazione pratica, portando a realizzazioni edilizie incongrue come già avvenuto in passato.

Un punto centrale delle osservazioni riguarda il ruolo di Varese all’interno dell’area metropolitana milanese. Per favorire la residenzialità di qualità, Italia Nostra ritiene fondamentale migliorare i collegamenti ferroviari. In quest’ottica, viene suggerita la creazione di parcheggi di interscambio con un sistema tariffario integrato biglietto-parcheggio, oggi assente o troppo oneroso.

Critiche esplicite sono state rivolte alla proposta di spostare la stazione Nord nell’area dell’ex macello, giudicata poco funzionale poiché costringerebbe a ulteriori scambi modali. Al contrario, viene guardata con favore la proposta dell’associazione ACG di realizzare un tunnel ferroviario da Vivirolo a Casbeno con stazione interrata. In ambito viabilistico, si sollecita inoltre il completamento della tangenziale nord tramite un tunnel sotto il colle San Gallo per liberare via Mulini Grassi dal traffico improprio.

Sul fronte culturale, l’associazione propone la creazione di un centro museale di livello nazionale. L’idea è quella di valorizzare l’eccezionale patrimonio archeologico ed etnografico dei fratelli Castiglioni (oggi a Villa Toeplitz) in una struttura sul modello del MUDEC di Milano. Parallelamente, si chiede maggiore chiarezza sulla tutela degli edifici storici e dei nuclei antichi, sollecitando l’estensione delle aree pedonali in piazze simbolo come Piazza della Motta e nei nuclei di Biumo Superiore, Sant’Ambrogio e Casbeno.

«Per quanto riguarda il Colle di Biumo facciamo riferimento alla nostra lettera già inviata all’amministrazione comunale», specificano dall’associazione.

Infine, Italia Nostra lancia un allarme sulle aree industriali dismesse. In assenza di prescrizioni puntuali, la grande flessibilità del piano rischia di favorire esclusivamente la grande distribuzione o la logistica, compromettendo la qualità insediativa. «Il quadro pianificatorio è coerente sul piano teorico» conclude Bosetti, «ma non sempre appare in grado di rispondere efficacemente alle problematiche funzionali della città».