L’Europarlamento congela il Mercosur, l’accordo finisce alla Corte

Con un voto risicato e politicamente carico, il Parlamento europeo ha deciso di chiedere un parere legale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla conformità dell’accordo commerciale con il Mercosur ai trattati dell’UE. La decisione, arrivata il 21 gennaio, segna un nuovo passaggio cruciale per un’intesa già da tempo oggetto di forti polemiche politiche.

Voto serrato: solo 10 voti di scarto

La risoluzione che chiede il coinvolgimento della Corte ha ottenuto 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni, un margine strettissimo che evidenzia la spaccatura interna all’emiciclo di Strasburgo. Una seconda risoluzione, che chiedeva anch’essa una valutazione legale ma con un’impostazione diversa, è stata respinta.

Ora spetterà alla CGUE pronunciarsi sulla base giuridica dell’accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell’accordo commerciale provvisorio (iTA). Finché non sarà reso noto il parere, il Parlamento potrà proseguire l’esame dei testi ma non potrà votarli.

Commissione Ue contrariata: «Questioni già affrontate»

Non ha nascosto il proprio disappunto la Commissione europea. Il portavoce Olof Gill ha espresso «rammarico per la decisione del Parlamento europeo», sottolineando che «le questioni sollevate nella mozione non sono giustificate» e che la Commissione le aveva già affrontate «in modo molto dettagliato».

Prossime tappe dell’accordo

L’iTA, trattandosi di una competenza esclusiva dell’Unione, non necessita di ratifiche nazionali ma dovrà comunque passare il vaglio del Parlamento europeo e ricevere l’approvazione formale del Consiglio. Una volta in vigore l’EMPA, l’accordo provvisorio cesserà automaticamente di applicarsi. Nel frattempo, il giudizio della Corte rappresenterà un momento chiave per capire se l’intesa con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay potrà effettivamente andare avanti o se dovrà essere rivista alla luce dei trattati europei.