Mercosur, botta e risposta “social” tra Isabella Tovaglieri e Confindustria Varese

Botta e risposta sui social tra l’europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, e Confindustria Varese sul tema dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur. Al centro del confronto, un post dell’eurodeputata e un commento degli industriali varesini pubblicati su Instagram, dove si esprimono posizioni nettamente contrapposte che hanno acceso il dibattito anche sul territorio varesino.

La parlamentare leghista ha affidato ai social il proprio sostegno alla protesta degli agricoltori europei, pubblicando una foto che la ritrae con un cartello con la scritta “Stop Mercosur”, sullo sfondo della manifestazione a Bruxelles.

Nel testo del post, Tovaglieri scrive: «Oggi, davanti al Parlamento europeo di Strasburgo, gli agricoltori stanno protestando contro l’accordo di libero scambio delle merci agricole con il Mercosur. Sono al fianco degli agricoltori, che con questo accordo rischiano una grave crisi a causa della concorrenza aggressiva dei Paesi del Mercosur, i quali potranno esportare prodotti agricoli senza dazi e con standard qualitativi molto più bassi rispetto a quelli garantiti in Italia e in Europa».

Nel messaggio, l’eurodeputata annuncia anche un passaggio politico imminente all’interno del Parlamento europeo: «Domani, in plenaria al Parlamento europeo, si voterà una proposta dei Patrioti per richiedere un parere alla Corte di Giustizia sull’accordo del Mercosur. Se la proposta dovesse passare, una parte dell’accordo verrebbe congelata fino alla decisione della Corte».

Alla presa di posizione di Isabella Tovaglieri non si è fatta attendere la replica di Confindustria Varese, che sempre attraverso i propri canali social ha replicato all’eurodeputata della Lega con una valutazione opposta sull’impatto dell’accordo con il Mercosur. Nel commento degli industriali varesini al post dell’eurodeputata si legge: «Un voto contro il Mercosur è però un voto contro l’industria e contro i territori manifatturieri come Varese, sesta provincia in Italia per export in quella regione. Sul sito di Confindustria Varese la nostra posizione e analisi integrale».

Due visioni inconciliabili, dunque: da un lato la tutela del comparto agricolo e degli standard produttivi europei, dall’altro la difesa di un sistema industriale fortemente orientato all’export, per il quale l’accordo rappresenta un’opportunità strategica. Uno scontro destinato a proseguire nelle sedi istituzionali europee e nel dibattito economico nazionale.