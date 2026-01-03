“Luci spente per Crans-Montana”: a Laveno Mombello un sabato di silenzio e cordoglio
L'amministrazione comunale di Laveno Mombello e le associazioni locali annunciano lo spegnimento delle luci natalizie per la serata di sabato 3 gennaio in segno di vicinanza
Laveno Mombello sceglie il silenzio e il raccoglimento in un momento di profondo dolore che scavalca i confini nazionali. L’amministrazione comunale, d’intesa con le principali realtà associative del territorio, ha deciso di sospendere i festeggiamenti natalizi in segno di rispetto per la terribile tragedia avvenuta a Crans-Montana. Un gesto simbolico per testimoniare come la comunità lavenese sia vicina a chi, in queste ore, sta affrontando la perdita di propri cari o l’angoscia per i feriti e i dispersi.
Un gesto di solidarietà corale
La decisione è stata assunta oggi, sabato 3 gennaio 2026, e vedrà lo spegnimento delle luminarie natalizie in tutto il paese durante la serata. Non si tratta di una scelta isolata del Comune, ma di un atto condiviso con l’Associazione Presepe Sommerso, la Fondazione Officine dell’Acqua, Mombello Viva, la Proloco Laveno Mombello e Cerro e l’Associazione dei Commercianti. Tutte le anime del borgo si sono unite per trasformare quello che doveva essere un momento di festa in un’occasione di riflessione e vicinanza umana.
Il comunicato integrale del Comune e delle associazioni
Riportiamo di seguito la nota ufficiale diffusa congiuntamente dalle autorità e dai rappresentanti dei commercianti e dei volontari:
«Il Comune di Laveno Mombello, in collaborazione con l’Associazione Presepe Sommerso, la Fondazione Officine dell’Acqua, Mombello Viva, la Proloco Laveno Mombello e Cerro e l’Associazione dei Commercianti, comunica che questa sera, sabato 3 gennaio, le luminarie natalizie del paese resteranno spente.
La decisione è stata presa come segno di profonda vicinanza e cordoglio nei confronti dei familiari delle vittime, dei feriti e dei dispersi coinvolti nella grave tragedia che ha colpito la comunità di Crans-Montana, lasciando un segno di dolore che ha superato i confini nazionali.
Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale e le associazioni promotrici desiderano esprimere solidarietà, rispetto e partecipazione al lutto, invitando tutta la cittadinanza e le altre associazioni che vorranno unirsi a condividere questo momento di raccoglimento.
In un tempo tradizionalmente dedicato alla luce e alla festa, Laveno Mombello sceglie il silenzio e la sobrietà, affinché la luce sia quella della memoria, dell’empatia e della comunità».
Memoria ed empatia oltre i confini
In un periodo dell’anno solitamente caratterizzato dal bagliore delle luci e dal clima di festa, Laveno Mombello preferisce dunque la sobrietà. L’invito delle istituzioni è rivolto a tutti i cittadini affinché questo sabato sera sia vissuto con consapevolezza, unendo idealmente il Lago Maggiore alle montagne svizzere colpite dal dramma, nel nome di una solidarietà che non conosce barriere.
