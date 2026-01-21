Mastini di nuovo in casa per respingere l’assalto dell’Aosta

Un test importante quello del secondo turno di Master Round per Varese, che incrocerà i propri bastoni con Aosta (Acinque Ice Arena, giovedì 22, ore 20,30), in una partita molto interessante sotto diversi aspetti. Una sconfitta giallonera significherebbe il sorpasso in classifica da parte degli aostani, situazione da scongiurare. C’è poi il fattore continuità: i Mastini hanno avuto nell’ultima parte di stagione risultati altalenanti, condizione che nella fase di campionato che precede i play-off non è sostenibile, vista la classifica ristretta ed il rischio di incontrare al primo turno squadre di alto lignaggio.

Varese dovrebbe essere, a parte le ormai note assenze di Vanetti e Piroso, al completo e avrà di fronte i Gladiators con un’infermeria molto affollata: Joshua Berger, fuori a tempo indeterminato, è tornato in Svezia; De Santi sarà out per sei settimane; Mocellin è alle prese con una lunga riabilitazione; anche il promettente Mazzocchi dovrà stare fermo per frattura al malleolo per molto tempo. Assenze rimpiazzate da importanti rinforzi, come l’attaccante italo-americano Brandon McNally (63 presenze in AHL, 86 punti in Alps Hockey League e 33 presenze con la Nazionale), e il difensore Fabian Calovi che andrà a dare peso e qualità alla difesa. Acquisti che si affiancano all’innesto del fortissimo canadese Daryk Plouffe-Dubé arrivato a dicembre, e che rendono la squadra decisamente competitiva; nei play-off con il rientro di pedine importanti l’Aosta potrebbe davvero dire molto. Si rinnoverà infine la sfida tra portieri, Filippo Matonti contro Rocco Perla, duello che vale da solo il costo del biglietto.

Servirà quindi mettere in pratica un gioco molto incisivo e concreto, facendo girare molto il disco visto anche il “peso” e la fisicità di Aosta, fattore da tenere in considerazione per i Mastini, che scegliendo di giocarsela sotto questo aspetto faticherebbero a competere. Ma fare previsioni per una squadra folle ed estroversa come quella giallonera è impossibile, visto che nell’ultima partita i Mastini hanno giocato molto meglio in inferiorità numerica che con l’uomo di movimento in più. Scherzi a parte, la speranza è che con l’ultimo innesto ed il relativo cambio di linee e posizioni, si riesca a mettere sul ghiaccio uno special team veramente efficace in superiorità.

IL FATTORE BUONO

Osservato speciale Christian Buono, che incontra i suoi ex-compagni di squadra con la maglia giallonera. Ad Aosta il “violinista” ha lasciato sicuramente ottimi ricordi, vuoi per i gol vuoi per la sua essenza da provocatore, ma probabilmente non tutti saluteranno in maniera positiva il suo cambio di maglia. Le prime pattinate viste nella gara vinta contro Appiano, suggeriscono una bella intesa con Bastille, che potrebbe crescere e dare ottimi frutti. Certo, servirà ancora qualche tempo per capire se l’alchimia tra i due funziona come Da Rin spera, ma i presupposti sembrano esserci.

MASTER ROUND

PROGRAMMA: Appiano – Caldaro (20); VARESE – Aosta; Pergine – Alleghe.

CLASSIFICA: Caldaro 20; VARESE 16; Alleghe 15; Aosta 14; Appiano 13; Pergine 11.

QUALIFICATION ROUND

PROGRAMMA: Dobbiaco – Bressanone (20); Feltre – Fassa; Valdifiemme – Valpellice (20,30)

CLASSIFICA: Feltre, Fassa 11; Valpellice 10; Valdifiemme, Dobbiaco 9; Bressanone 8.

ALLA BALAUSTRA – Ascolta nel box soprastante la 19a puntata del nostro podcast dedicato alle storie e alla cultura dell’hockey su ghiaccio.