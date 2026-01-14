Varese News

Meba S.r.l. assume: si cerca un responsabile qualità a Gavirate

Si offre contratto a tempo indeterminato

MEBA Gavirate

Meba S.r.l., azienda con sede a Gavirate, è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel proprio organico con il ruolo di responsabile del sistema di gestione qualità, con specializzazione nelle certificazioni ISO (9001 e 14001).

È richiesta una buona predisposizione ai rapporti interpersonali, una solida conoscenza degli strumenti informatici e delle normative vigenti in materia.

L’azienda offre assunzione a tempo indeterminato e retribuzione adeguata.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: antonella.manzo@meba.it

14 Gennaio 2026
