Memoria, benessere e fotografia: il finale di gennaio alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Prosegue senza sosta l’attività culturale della Galleria Boragno. Lo spazio di via Milano 4, punto di riferimento per la vita cittadina, si appresta a chiudere il mese di gennaio con un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla storia alla scienza, fino alla grande fotografia di montagna.

Ecco i prossimi appuntamenti in programma:

Il ricordo della Shoah: “Sulla strada dei ricordi”

Lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, in occasione della Giornata della Memoria, la Galleria ospiterà l’incontro “Sulla strada dei ricordi”. L’iniziativa, curata dall’associazione Pontis Kulture con il patrocinio della Federazione Esperantista Italiana (FEI), propone un viaggio tra parole, immagini e musica.

Attraverso racconti basati su storie vere di sopravvissuti, fotografie originali dell’epoca e la musica dal vivo di Gioele Pavesi e Riccardo La Rosa, l’evento darà voce a chi visse l’orrore della deportazione. Un momento di riflessione aperto a tutti per guardare al futuro con rinnovata speranza.

Scienza e salute: la biologia del benessere

Venerdì 30 gennaio alle ore 20:00, riflettori puntati sulla salute con la conferenza “La biologia del benessere”. La dottoressa Francesca Lucchi (dietista) e il dottor Francesco Menconi (chinesiologo) guideranno il pubblico alla scoperta di come ritmi circadiani, luce naturale e ormoni influenzino l’energia e il dimagrimento. Un approccio scientifico per imparare ad ascoltare il proprio corpo in modo naturale e sostenibile.

Fotografia: l’omaggio a Gigi Borsani

Sabato 31 gennaio alle ore 18:00, il Circolo Fotografico Bustese inaugurerà le celebrazioni per il suo 50esimo anniversario con un evento speciale in ricordo di Gigi Borsani, storico presidente del circolo e grande appassionato di montagna.

La serata, curata da Fabio Nizzero e Matteo D’Alessandro con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, esporrà gli scatti di Borsani. Il tema della montagna si lega idealmente al percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Non solo Galleria: appuntamenti in città

Si segnala inoltre un evento presso la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio: venerdì 23 gennaio alle ore 17:30 verrà presentato il libro “B.B. e il mistero del marchio di fuoco” di Maria Boragno (edito da Nomos). Si tratta di una storia illustrata dedicata allo stemma della città, ideale per scoprire i segreti dell’araldica bustocca.

Corsi e attività fisse

Oltre agli eventi straordinari, proseguono gli appuntamenti settimanali in Galleria Boragno:

Lunedì: incontri con il Circolo Fotografico Bustese.

Martedì: corso di Yoga Terapeutico con Giuseppe Sabbatino.

Mercoledì: corso di Tango Argentino con Lola Tango A.S.D.

Informazioni utili: Per tutti gli appuntamenti è possibile richiedere maggiori informazioni contattando il numero 340 4233019.