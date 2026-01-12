Michelangelo Pistoletto e il dialogo tra le religioni: “Il tempo del giudizio” a Palazzo Lombardia

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 16.00, Michelangelo Pistoletto sarà protagonista all’Auditorium Testori con Il tempo del giudizio, un’installazione che configura un luogo di concentrazione e rispecchiamento, dove arte ed esperienza spirituale diventano strumenti di confronto critico.

L’inaugurazione si aprirà con i saluti istituzionali di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, e di Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee.

Seguirà un dialogo interreligioso che vedrà intervenire rappresentanti delle principali comunità di fede: Walker Meghnagi, Padre Antonio Spadaro, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Svami Priyananda e Svami Govinda del Monastero induista Swaami Gitananda Ashrama Marici, oltre a un rappresentante della Comunità buddista italiana e a Bartolomeo Corsini. L’incontro sarà moderato dal curatore Francesco Monico.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; annunciata la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’opera, allestita nel foyer dell’Auditorium Testori, dialoga idealmente con la mostra UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art alla Reggia di Monza, riaffermando il ruolo dell’arte come spazio di responsabilità, capace di coinvolgere lo spettatore e sollecitare un confronto sul senso del tempo presente