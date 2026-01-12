Varese News

Lombardia

Michelangelo Pistoletto e il dialogo tra le religioni: “Il tempo del giudizio” a Palazzo Lombardia

Un’installazione e un dialogo tra arte e spiritualità per mettere in relazione le grandi religioni del mondo. Uno spazio di confronto che chiama lo spettatore a riflettere sul presente

Michelangelo Pistoletto

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 16.00, Michelangelo Pistoletto sarà protagonista all’Auditorium Testori con Il tempo del giudizio, un’installazione che configura un luogo di concentrazione e rispecchiamento, dove arte ed esperienza spirituale diventano strumenti di confronto critico.

L’inaugurazione si aprirà con i saluti istituzionali di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, e di Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee.

Seguirà un dialogo interreligioso che vedrà intervenire rappresentanti delle principali comunità di fede: Walker Meghnagi, Padre Antonio Spadaro, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Svami Priyananda e Svami Govinda del Monastero induista Swaami Gitananda Ashrama Marici, oltre a un rappresentante della Comunità buddista italiana e a Bartolomeo Corsini. L’incontro sarà moderato dal curatore Francesco Monico.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; annunciata la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’opera, allestita nel foyer dell’Auditorium Testori, dialoga idealmente con la mostra UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art alla Reggia di Monza, riaffermando il ruolo dell’arte come spazio di responsabilità, capace di coinvolgere lo spettatore e sollecitare un confronto sul senso del tempo presente

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.