Morto il motociclista coinvolto nell’incidente sulla provinciale a Cunardo

Si chiamava Paolo Sosio l'uomo di 46 anni deceduto in ospedale a seguito dello scontro tra la sua moto e un'auto lungo la strada provinciale 43

ambulanza generica notte sos malnate

Si è spento nella notte Paolo Sosio, il centauro di 46 anni che nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Cunardo sulla strada provinciale 43. L’uomo non è sopravvissuto ai traumi riportati nel violento impatto avvenuto con un’auto condotta da una donna di 29 anni, che ha riportato solo lievi ferite.

La dinamica del sinistro, avvenuto attorno alle 18, è tuttora al vaglio dei carabinieri di Luino. La moto condotta da Sosio si è scontrata con un’autovettura che usciva dal parcheggio del supermercato. Le condizioni del motociclista erano apparse immediatamente disperate ai soccorritori del 118, giunti sul luogo dell’incidente insieme alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il quarantaseienne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese in codice rosso, ma le lesioni riportate sono risultate fatali.

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
