Violento scontro tra auto e moto a Cunardo
Incidente nel tardo pomeriggio in via Varesina: coinvolti un uomo di 46 anni e una donna di 29, traffico rallentato
Un violento scontro tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, a Cunardo, in via Varesina, lungo la provinciale.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 46 anni e una donna di 29 anni. Una delle due è stata soccorsa in codice rosso, mentre l’altra in codice verde.
Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso coordinati dalla Soreu dei Laghi
La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nel frattempo si segnalano lunghe code e rallentamenti alla circolazione nella zona.
Seguono aggiornamenti
