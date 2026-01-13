Natale a Busto: il centro fa ancora “mezzo milione”. Boom di spagnoli e movida serale

Il Natale 2025 di Busto Arsizio si chiude con un bilancio che conferma la città come uno dei poli d’attrazione principali del territorio. Secondo i dati della piattaforma Analytics di Confcommercio, nel periodo tra l’accensione dell’albero (22 novembre) e l’Epifania, il centro storico ha registrato 561.021 visite, consolidando il risultato record già ottenuto l’anno precedente.

Un dato che assume ancora più valore se si considera che quest’anno l’Amministrazione ha spinto molto sulla decentralizzazione, portando eventi di richiamo anche nei quartieri e nei rioni, senza però intaccare il cuore pulsante del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Più persone, più “unici”

Se il numero totale di visite segna un impercettibile -0,9% rispetto al 2024, il dato qualitativo è in crescita: i visitatori unici sono aumentati dell’1,1%, toccando quota 181.926. In sintesi: a Busto sono arrivate più persone diverse, anche se hanno generato un numero di passaggi complessivi quasi identico. Il sabato resta il giorno d’oro (20,1% delle presenze), con picchi oltre le 17mila presenze nei due weekend precedenti il Natale.

La sorpresa: il boom del turismo spagnolo

Sul fronte delle provenienze internazionali, si registra un vero e proprio “caso” Spagna: le visite da parte di cittadini iberici sono letteralmente esplose, passando da 1.380 a 3.219 (+133%). Al contrario, calano vistosamente gli inglesi (-29,8%), che perdono il primato a favore di un turismo europeo più diversificato (crescono anche Svizzera +47% e Polonia +31%). A livello locale, il bacino d’utenza è vastissimo: oltre ai “vicini” di Olgiate Olona, Gallarate e Castellanza, si segnalano flussi importanti da Legnano (18.600) e Milano (10.900).

Busto “by night”: cresce l’appeal dei locali

Uno dei dati più significativi riguarda la fascia oraria 20:00–24:00. Le presenze serali sono cresciute del 7,8%, sfiorando le 100mila visite complessive. Un segnale chiaro del nuovo ruolo del centro: non solo luogo di shopping, ma destinazione per la socialità grazie al dinamismo di bar e ristoranti.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Emanuele Antonelli: «Risultati ottenuti grazie a un lavoro di squadra tra Amministrazione, sponsor e commercianti. Busto è ormai un punto di riferimento per un territorio molto ampio».

Per l’assessore al Commercio Matteo Sabba, la crescita serale racconta «un centro che funziona come destinazione sociale e relazionale, dove sicurezza e marketing territoriale vanno di pari passo». Rudy Collini (Confcommercio) sottolinea il valore strategico dei dati per pianificare le scelte future, mentre Sara Leoni (Comitato Commercianti) invita al realismo: «Le presenze ci sono, ma per i negozi resta una sfida complessa a causa della contrazione dei consumi e della concorrenza dell’online».