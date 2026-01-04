Nei palazzetti di Mornago e Vergiate una schiacciata di pallavolo “per la vita”
Nel giorno dell'epifania la seconda edizione del Trofeo delle Piane Viscontee. Il quadrangolare di pallavolo porta in campo la ricerca di Admo per nuovi donatori di midollo
La rete si alza per una sfida che va ben oltre il risultato sportivo, trasformando il parquet in un luogo di impegno civile e solidale. A Mornago e Vergiate la pallavolo maschile torna protagonista con la seconda edizione del Torneo delle Piane Viscontee, in programma per la giornata di martedì 6 gennaio.
L’evento dell’Epifania, che mette in palio il terzo Trofeo Ifc-Unipol, vede la collaborazione attiva di Admo Lombardia, l’associazione che si occupa della sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo.
Il programma della manifestazione si divide tra due impianti sportivi dei due Comuni. Si parte alle 10 al Palamornago di via Verdi con la prima semifinale tra Zero Quattro Volley Limbiate e i padroni di casa dell’Ivm Insubria Volley Mornago. Quasi in contemporanea, alle 10:30, il Pala Cimbro di Vergiate ospiterà in via Volta il match tra la Scuola Pallavolo Biellese e la Pallavolo Liguria.
Dopo le fatiche della mattinata, atleti e staff si ritroveranno alle 13 per un momento conviviale all’oratorio di Vergiate in via Locatelli. Proprio qui, alle 14, si terrà uno degli appuntamenti centrali della giornata: l’incontro con una delegazione di Admo. L’obiettivo è informare i presenti, in particolare i ragazzi tra i 18 e i 35 anni che pesano almeno 50 chili, sull’importanza della tipizzazione. Durante l’evento sarà infatti possibile iscriversi al registro dei potenziali donatori tramite un semplice tampone salivare.
Le fasi finali del torneo riprenderanno nel pomeriggio. Alle 15:30 il Palamornago ospiterà la finale per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima per il gradino più alto del podio si giocherà alle 16 al Pala Cimbro di Vergiate. Al termine della gara conclusiva verranno assegnati i premi istituzionali e il riconoscimento speciale Fair Play Admo, destinato alla squadra che si sarà distinta per correttezza e spirito sportivo.
