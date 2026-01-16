Varese News

Openjobmetis Varese – Umana Venezia, la partita in diretta

Inizia in casa il girone di ritorno dei biancorossi che ospitano la Reyer, quarta forza del campionato. Si gioca domenica 18 a partire dalle ore 16. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn

La Openjobmetis inizia il girone di ritorno ospitando a Masnago una delle formazioni più forti del campionato, la Umana Reyer Venezia, quarta in classifica. Palla a due di nuovo pomeridiana: si gioca dalle ore 16 di domenica 18 gennaio. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 15,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

16 Gennaio 2026
