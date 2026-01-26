Pagelle Pro Patria: Bolzoni ancora a secco, Tunjov e Desogus danno qualità ma non basta
Rovida incerto, per Di Munno e Sassaro rientro in salita dopo gli infortuni, Travaglini e Motolese soffrono Ledonne, Udoh si divora il pareggio
Rovida 5: ancora una prestazione complicata per il portiere biancoblù, che poteva fare meglio sul primo gol e sbaglia successivamente un’uscita che spalanca la porta ad Alberti, il quale incredibilmente non riesce a segnare.
Sassaro 5,5: ritorna in campo dopo tanti mesi, fatica sulle iniziative di Lanini e Dell’Erba.
Mora 6: entra quando il risultato è già compromesso.
Pogliano 5,5: fatica, come tutta la retroguardia biancoblù, sulla pressione e sulle iniziative degli avversari.
Motolese 5: soffre costantemente le iniziative di Ledonne, che da quelle parti fa quello che vuole.
Ferri 5,5: ancora una volta poco incisivo sia in fase offensiva che difensiva.
Citterio SV
Tunjov 6,5: ottimo debutto per l’ex Pescara, che fa vedere subito la sua qualità. Segna il gol dell’1-3.
Di Munno 5,5: fatica a dettare i ritmi, in un centrocampo troppo spesso sovrastato dagli avversari.
Travaglini 5,5: nel primo tempo mette un ottimo pallone per Udoh, che poi spreca. Per il resto soffre la vivacità di Ledonne. Dimarco 5,5: entra a inizio ripresa e non riesce a dare la scossa.
Desogus 6: ci prova più volte con giocate interessanti, mettendo ancora una volta in mostra le sue ottime doti tecniche.
Renelus 6: è uno dei più intraprendenti, con sgroppate personali e conclusioni verso la porta. Orfei 5,5: entra e prova a creare grattacapi alla difesa del Novara, ma senza riuscire a incidere.
Udoh 5: diverse occasioni di testa non sfruttate. Ha sulla coscienza il mancato 1-1 nel primo tempo, non sfruttando a dovere una palla perfetta di Travaglini.
Mastroianni 6: entra e ci mette molto impegno, facendo a sportellate e provando sempre a far salire la squadra con il solito lavoro sporco.
Bolzoni 5: sesta sconfitta in sei gare della sua gestione. Cambia ancora una volta assetto tattico e interpreti, ma a parte qualche fiammata la squadra è sempre la stessa: troppo fragile dietro e poco cattiva in avanti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.