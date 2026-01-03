Porte girevoli in casa Uyba: addio a Van Avermaet, ecco l’americana Booth per la sfida a Vallefoglia

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, la Eurotek Laica UYBA si tuffa nella prima sfida del 2026 con un assetto profondamente rinnovato. Il mercato ha infatti portato una vera e propria rivoluzione interna proprio alla vigilia della trasferta marchigiana contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in programma domenica alle ore 16:00. La notizia principale riguarda l’addio della capitana Silke Van Avermaet, che ha espresso la volontà di concludere la stagione in un altro club di Serie A. Al suo posto, la società biancorossa ha annunciato l’ingaggio della centrale statunitense Carter Booth, giovane promessa classe 2003 proveniente dalla Wisconsin University e alta ben 201 cm. Con la partenza di Van Avermaet, la fascia di capitano passa ufficialmente a Valeria Battista, indicata dal presidente Andrea Saini come il nuovo volto del futuro e simbolo di resilienza per la squadra.

Sul campo, la sfida al Pala Megabox di Pesaro si preannuncia particolarmente ostica. Nonostante la vittoria per 3-0 nel match d’andata, la UYBA si troverà di fronte una Vallefoglia in grande condizione, attualmente sesta in classifica con 29 punti e reduce da successi importanti come quello contro Milano. Le biancoverdi, guidate da coach Pistola, schierano le ex Bici e Omoruyi e hanno recentemente sfiorato l’impresa in Coppa Italia contro Scandicci. Le statistiche sorridono poco alle bustocche, che non vincono a Pesaro dalla stagione 2021/2022. Coach Enrico Barbolini ha sottolineato come, nonostante la mancata qualificazione alle finali di Coppa, la squadra abbia dimostrato orgoglio e stia esprimendo una buona pallavolo, necessaria per strappare punti in una trasferta così complicata.

A presentare la gara di campionato sono le parole di coach Enrico Barbolini: «A Chieri è mancata la qualificazione alle Finali di Coppa Italia, ma ci portiamo dietro tanto di buono da quella partita: siamo stati in campo con orgoglio fino alle fine tenendo sempre testa a una squadra veramente forte. Ora ci aspetta una trasferta difficile: Vallefoglia sta giocando un periodo di stagione davvero ottimo, ma anche noi stiamo esprimendo una bella pallavolo. Mi aspetto una partita divertente e allo stesso tempo complicata: faremo di tutto per portare a casa punti dalla Marche».