Quanti disagi sulle ferrovie. Ubriaco contro carabiniere. Furto a km 0

Le news del giorno in meno di 10 minuti

Le notizie di lunedì 12 gennaio dal Varesotto raccontano dei gravi disagi per i pendolari che si spostano in treno tra scioperi, lavori e false partenze di nuovi impianti. Qualche notizia di cronaca con il furto finito con arresto di due cairatesi ai danni di un imprenditore del loro paese. Due appuntamenti attesi dai varesini: la fiamma olimpica mercoledì e il falò di Sant’Antonio venerdì.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
