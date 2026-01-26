Quarant’anni di musica dal vivo negli scatti di Cesare Camardo
Martedì 3 febbraio alle 21 l’incontro a Materia Spazio Libero: un viaggio in bianco e nero tra rock, jazz, indie e avanguardia, per raccontare l’energia irripetibile delle performance dal vivo
Quarant’anni di musica dal vivo raccontati attraverso l’obiettivo, l’attesa prima di un assolo, il sudore sul palco, lo sguardo complice tra musicisti e pubblico. È questo il cuore di No Easy Action, il libro fotografico di Cesare Camardo che sarà presentato martedì 3 febbraio alle ore 21 a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
Un progetto interamente in bianco e nero che attraversa generi ed epoche – dal rock al jazz, dall’indie all’avanguardia – restituendo la dimensione più autentica del live: quella irripetibile, fatta di istanti che esistono solo nel momento in cui accadono. Le immagini di Camardo non si limitano a documentare i concerti, ma ne catturano l’intensità emotiva e il legame profondo tra musicisti e pubblico.
Durante la serata, alla presentazione del libro si affiancherà anche la parte letteraria del progetto: alcuni testi saranno letti da Gianluca Fiore e Alessandra Bernardini dell’associazione Parole in viaggio, accompagnati dalla proiezione di fotografie tratte dal volume.
No Easy Action è il risultato di un lavoro di lunga durata, maturato nel tempo e nei luoghi della musica, tra palchi piccoli e grandi, club e festival. Un racconto visivo che diventa anche memoria collettiva di una scena musicale in continua trasformazione.
L’autore dialogherà con Francesco Brezzi, che modererà l’incontro, accompagnando il pubblico dentro il percorso artistico e umano che ha portato alla realizzazione del libro.
