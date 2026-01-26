Varese News

Quarant’anni di musica dal vivo negli scatti di Cesare Camardo

Martedì 3 febbraio alle 21 l’incontro a Materia Spazio Libero: un viaggio in bianco e nero tra rock, jazz, indie e avanguardia, per raccontare l’energia irripetibile delle performance dal vivo

Materia Varesenews

Quarant’anni di musica dal vivo raccontati attraverso l’obiettivo, l’attesa prima di un assolo, il sudore sul palco, lo sguardo complice tra musicisti e pubblico. È questo il cuore di No Easy Action, il libro fotografico di Cesare Camardo che sarà presentato martedì 3 febbraio alle ore 21 a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.

Un progetto interamente in bianco e nero che attraversa generi ed epoche – dal rock al jazz, dall’indie all’avanguardia – restituendo la dimensione più autentica del live: quella irripetibile, fatta di istanti che esistono solo nel momento in cui accadono. Le immagini di Camardo non si limitano a documentare i concerti, ma ne catturano l’intensità emotiva e il legame profondo tra musicisti e pubblico.

Durante la serata, alla presentazione del libro si affiancherà anche la parte letteraria del progetto: alcuni testi saranno letti da Gianluca Fiore e Alessandra Bernardini dell’associazione Parole in viaggio, accompagnati dalla proiezione di fotografie tratte dal volume.

No Easy Action è il risultato di un lavoro di lunga durata, maturato nel tempo e nei luoghi della musica, tra palchi piccoli e grandi, club e festival. Un racconto visivo che diventa anche memoria collettiva di una scena musicale in continua trasformazione.

L’autore dialogherà con Francesco Brezzi, che modererà l’incontro, accompagnando il pubblico dentro il percorso artistico e umano che ha portato alla realizzazione del libro.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 26 Gennaio 2026
